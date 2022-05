In articol:

Anamaria Prodan este un om de afaceri de succes și nu încetează să fructifice toate ideile pe care le are. Recent, impresara a lansat un parfum, într-o colecție fabuloasă, reacția apropiaților și oamenilor care o apreciază fiind pozitivă.

Anamaria Prodan a lansat un parfum ce îi poartă numele

Cât costă parfumul pe care vedeta l-a lansat și ce poveste ascunde în spate.

La scurt timp după ce și-a lansat cartea, impresara mai duce la îndeplinire un proiect de suflet, întrucât a fost o „dorință” a mamei sale, regretata artistă de muzică populară Ionela Prodan. Ideea de afacere îi va aduce mulți bani. De altfel, toată familia impresarei folosește același parfum, de aproape opt luni, fiind vorba, mai exact, de o esență personalizată, realizată cu ajutorul unei companii turcești.



Ce preț are parfumul semnat de Anamaria Prodan [Sursa foto: https://www.instagram.com/anamariaprodanreghecampf/]

Parfumul este dedicat mamei sale, Ionela Prodan, care și ea, la rândul ei, a avut un parfum cu numele ei, în urmă cu mai mulți ani. Nu a avut parte de un succes răsunător pe atunci, așa că Anamaria Prodan a decis să împlinească cea mai mare dorință a mamei sale.

"A fost dorința mamei mele. Ea a încercat să facă un parfum al ei acum foarte mulți ani și nu a prins fabulos, aşa că am zis să fac eu unul de top. Am nişte prieteni foarte buni în Turcia, la o companie cosmetică, iar reprezentatul pe România mi-a propus o astfel de colaborare și am decis sa fac un parfum cu iz arăbesc, gen oriental, atât pentru bărbați, cât pentru femei. Am stat opt luni împreuna cu echipa, până am ales mirosul", a spus Anamaria Prodan.



Parfumul nu este singura afacere pe care fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf o are în plan de deschidere, în onoarea mamei sale. Anamaria Prodan are în plan să creeze și o colecție de vinuri de lux și să deschidă un restaurant fabulos, de invidiat.

Cât costă o sticluță de parfum „Anamaria Prodan”

Dacă erați curioși de prețul parfumului extravagant al Aneimaria Prodan, trebuie să șiți că este cel puțin la fel de select ca și ambalajul și mirosul. Astfel, 85 de mililitri semnat de Anamaria Prodan costă 750 de lei. Impresara sportivă l-a descris ca fiind un parfum unic pentru persoanele unice, notele acestuia irezistibile fiind făcute folosind metode magice.



"Am vrut să aibă ulei ca sa persiste mirosul, am vrut ca ambalajul să fie diferit și pe gustul meu, la o calitate extraordinară. E absolut spectaculos, gravat manual, din ceramică. Eu de opt luni îl am în geantă și doar cu el mă dau. Familia mea și prietenii mei la fel", a declarat Anamaria Prodan.







surse: libertatea.ro, playtech.ro