Cât costă rochiile de mireasă purtate de Bella Santiago? Artista a vrut inițial să se îmbrace de la o casă de modă din Filipine: "Cam scump" | EXCLUSIV

Bella Santiago și Nicolae Ionuț Grigore, Nicu, așa cum îi spune toată lumea, s-au cununat religios la Mânăstirea catolică Ciofliceni, din Snagov. La intrarea în biserică, Bella a cântat o melodie compusă pentru soțul ei, emoționând toată familia și prietenii prezenți la ceremonie.

Alături de ei au fost și nașii, Clarice și Traian Zanfir, care au mărturisit că au așteptat cu nerăbdare acest moment și că se bucură să le fie părinți spirituali. La ceremonie am surprins-o și pe fiica Bellei, Kescielle, cuprinsă de emoții, care a declarat că a visat această zi și a rămas surprinsă de cât de frumoasă este mama ei. Cei doi au făcut nunta într-o locație elegantă de lângă București. Asta după ce în aceeași zi, cei doi s-au cununat religios la Mânăstirea catolică Ciofliceni, din Snagov. La petrecere, Bella Santiago a purtat o altă rochie de mireasă, față de cea din biserică, o ținută în care să poată dansa. La petrecere au participat, rude, prieteni, dar și colegi de-ai Bellei Santiago. Printre aceștia s-au aflat Oana Roman cu fiica ei, Tavi Colen, Adi Cristescu, care a și cântat, dar și Liviu Vârciu, care a întreținut atmosfera.Bella și soțul ei au început petrecerea cu dansul mirilor, în aplauzele tuturor.

Bella Santiago a purtat două rochii în ziua cea mare, ambele fiind la fel de spectaculoase. La restaurantul unde a avut loc petrecerea, Bella ne-a dezvăluit prețul rochiilor de mireasă pe care a ales să le îmbrace în ziua nunții.

Inițial artista a vrut să fie îmbrăcată cu rochii cu etichetă de Filipine, dar a făcut o comparație de prețuri, iar România a ieșit câștigătoare.

"M-am schimbat în noua ținută, am dat jos rochia de prințesă, am luat modelul de sirenă și mă simt mai pe stilul meu, mai sexy. Cele două rochii sunt foarte diferite, la biserică m-am gândit că trebuie să fiu cuminte, că sunt în fața Domnului, așa că am ales să fiu mai închisă cu totul până la gât. Acum sunt mai liberă. Rochița mea de mireasă costă 2.500 de euro, una. Cred că e ok. Crede-mă că am cerut o rochie în țara mea și era cam scump și am zis că e ok aici.", a declarat Bella Santiago.

Astfel, dacă doar o rochie a costat 2.500 euro, prețul total al celor două rochii a fost de 5.000 de euro. Bella Santiago nu s-a zgârcit când a venit vorba de ținuta ei în ziua cea mare, lucru perfect normal pentru un eveniment atât de special.

Bella Santiago a ales să facă un moment special la nunta ei și anume să transforme cununia religioasă într-un moment memorabil. Artista a intrat în biserică cântând o piesă compusă special pentru soțul ei. Nicu s-a emoționat și a rămas fără cuvinte.

"Bella: Când s-a deschis ușa, am zis că chiar nu vreau să mă uit în față, să îl văd pe soțul meu, pentru că încep să plâng. Într-un moment, am zis, hai că mă uit la el și nu am mai văzut unde e. Nu-l găsisem și în capul meu era unde e soțul meu. Până la urmă l-am văzut sus acolo și am prins curaj să cânt până la capăt, ca să înțeleagă ce mesaj vreau să îi transmit.

Nicu: Când am văzut-o pe Bella, am simțit emoție. O foarte mare emoție. Îmi venea să plâng, dar m-am abținut cât am putut.", au mărturisit cei doi, la WOWnews.

