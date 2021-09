Cât costă un bilet la Untold 2021? Care este preţul biletelor la toate categoriile festivalului

Cât costă un bilet la Untold 2021? [Sursa foto: PixaBay] 15:35, sep 11, 2021 Autor: Elena Popescu

Cât costă un bilet la Untold 2021? Află care este preţul biletelor la toate categoriile festivalului, dar şi în ce zile se ţine celebrul festival de la Cluj.

Organizatorii evenimentului au spus că peste trei săptămâni vor anunţa line-up-ul festivalului, însă primul artist anunţat la Untold 2021 este David Guetta. Anunţul a fost făcut de Edy Chereji, director comunicare Untold.

Cât costă un bilet la Untold 2021?

Festivalul Untold 2021 va avea loc la Cluj în luna septembrie, iar biletele se pun în vânzare joi, 10 iunie.

Pe site-ul UNTOLD încă nu sunt publice informațiile privind biletele și abonamentele, doar un formular prin care cei interesați pot cere să fie anunțați când sunt disponibile datele oficiale.

Abonamentele UNTOLD 2021 se vor pune în vânzare joi, 10 iunie, la prețul de 149 euro plus taxe, doar pentru cei înregistrați pe untold.com.

Organizatorii speră să fie lăsat orice doreşte să vină la festival, dacă prezintă un certificat de vaccinare anti-Covid-19, dovada că a trecut prin boală și are anticorpi sau să aibă un test PCR făcut cu nu mai mult de 72

de ore înainte. Însă autorităţile au anunţat că doar cei vaccinaţi au acces la festival.

Untold 2021. În ce zile se va ţine festivalul

Festivalul Untold se va desfăşura în acest an la Cluj, în perioada 9-12 septembrie. Organizatorii au anunţat că vor fi patru zile magice de festival.

„Sute de mii de oameni, din întreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile și 4 nopți pe tărâmul magic Untold, din Cluj-Napoca”, anunță organizatorii

Unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, Untold își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021.

„Astfel, Untold este unul dintre puținele festivaluri de amploare internațională, care se va desfășura în acest an, în întreaga lume”, potrivit organizatorilor.

De-a lungul anilor pe scenele festivalului UNTOLD au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.