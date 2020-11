Cât de bogată este de fapt Teo Trandafir? A câștigat 4 milioane de euro de la Prima tv, așa cum a spus Șerban Huidu? A spus totul la "40 de intrebari cu Denise Rifai" VIDEO

Teo Trandafir, despre cati bani a castigat de la tv

Deși, salariile câștigate de vedetele tv sunt secrete, s-au găsit mereu ”binevoitori” chiar din rândul colegilor, care să vorbească despre sumele încasate de acestea.

Nici Teo Trandafir nu a scăpat de un astfel de coleg. La un moment dat, după ce a fost colegă la Prima Tv cu Șerban Huidu, acesta a declarat că Teo Trandafir ar fi încasat de la respectiva televiziune circa 4 milioane de euro în cele 4 luni când a lucrat acolo.

Invitată la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Teo Trandafir a fost întrebată cât de bogată este de fapt și câți bani a câștigat de la tv.

Teo Trandafir, invitata la emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”

Teo Trandafir, despre cât de bogată e ”Depinde la ce ne raportăm”

”Habar nu am, nu m-am gândit niciodată la asta. În ceea ce privește declarația ”Cârcotașului”, el trebuie să aibă o logică. Pe mine de exemplu, Kanal D mă plăteste cu 5 lei, asta înseamnă că eu trebuie să-i aduc lui Kanal D, 500 de lei. Pentru că eu trebuie să plătesc postul de televiziune ca să aibă apoi confortul de a mă plăti el pe mine. Câti bani trebuia să aduc eu la Prima tv ca să-mi dea mie 4 milioane de euro? Era un post mititel, nici nu avea de unde. Să le aduc 40 de milioane în 4 luni? De unde? În sfârșit, nu știu ce a fost cu el (n.red Șerban Huidu) la acel moment.

Ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ți servești televiziunea astfel încât salariul tău să se justifice. Pentru că dacă tu vii cu niste pretenții, cu figuri în cap, și spui că vrei 4 milioane și tu aduci 200.000 înseamnă că ești psihopat. Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cu cât ceri tu. Du-te în altă parte!

Cât am câștigat eu, nu e relavant. Eu între timp am mâncat, am jucat, am pierdut pe piața vieții, am riscat. Pierzi, câștigi, tot negustor de numești. Eu bani am făcut. Și voi putea să fac în continuare. Nu sunt însă un foarte bun gestionar al banilor. Îmi plac foarte mult casele. Dar, nu sunt pe atât de bogată pe cât mi-aș dori să fiu. Dar depinde la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la un profesor universitar de limba română de la Univeristatea București, da sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, de oriunde din țara asta, care-și poate permite palate oricând dorește, sunt un om atât de sărac încât după ce i-am vizitat casa și mă întorc la mine, am impresia că am intrat în cotețul câinelui, deci față de el sunt un om sărac”, a răspuns Teo Trandafir la întrebarea cât de bogată e.