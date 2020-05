In articol:

Părinții Margheritei din Clejani sunt liderii trupei care, de ani de zile, este una din cele mai apreciate în domeniul muzicii de petrecere. Viorica si Ionita de la Clejani si-au infiintat, in 2005, o companie, intitulata "Clejani Music”, prin intermediul careia isi desfasoara activitatea muzicala. (vezi de ce plătește tatăl Margheritei testul toxicologic)

Cum se prezintă formația de la Clejani: „Oferim Gipsy Party”

"Compania Clejani Music vă oferă dumneavoastră, iubitorilor de frumos şi muzică 100% live, mai mult divertisment, dar şi mai multă bogăţie artistică, prin intermediul petrecerilor tematice: petrecere balcanica, petrecere arhaica, damen tango, petrecere haiduceasca, gipsy party, petrecere de Craciun”, se arata in prezentarea activitatii companiei.

În 2018, compania a inregistrat cea mai mare pierdere de la infiintare, de 163.973 de lei. Pierderi au mai fost si in 2016 (131.501 lei), 2014 (40.420 de lei) si 2009 (103.866 de lei), iar in ceilalti ani s-au bifat profituri: 377 de lei (in 2010), 46.388 de lei (in 2011), 170.953 de lei (in 2012), 25.365 de lei (in 2013), 7.640 de lei (in 2015) și 77.043 de lei (în 2017).

Un bilant total, realizat de la înfințarea firmei, în 2005, până în 2018, arată că Clejani Music a provocat o pierdere de 75.425 de lei. Mai mult, la finalul lui 2018, datoriile firmei Clejani Music erau de 633.242 de lei (aproximativ 130.000 de euro). Fata Clejanilor, Margherita, a revenit zilele trecute în prim-plan după ce a provocat un accident. Mai mult, ea riscă un dosar penal pentru consum de substanțe interzise.