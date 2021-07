Cât de eficient este serul Pfizer în fața tulpinii Delta! Iată ce spun ultimele studii

Covid-19 [Sursa foto: Pexels ] 09:22, iul 6, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Vaccinul anti-COVID produs de Pfizer/ BioNtech are o eficiență de circa 70% în fața tulpinii Delta, varianta care amenință omenirea cu un nou val de îmbolnăviri. Potrivit Times of Israel, Universitatea Ebraică din Israel a demerat cercetări pentru a se asigura că serul poste să facă față noului inamic invizibil, iar lumea are o armă cu care se poată apăra.

De asemenea, studiile au demonstrat că Pfizer este eficient în proporție de 95% în fața tulpinilor anterioare ale virusului SARS-CoV-2.

Varianta Delta este responsabilă pentru peste 90% din noile cazuri de COVID în Israel din ultimele două săptămâni, a dezvăluit Ministerul Sănătății.

Varianta delta în România

Până la 1 iulie, la nivel național au fost înregistrate 57 de cazuri de COVID-19, varianta Delta, dintre care 17 în Argeș, 15 în Ilfov, 12 în București, șase în Dolj, trei în Brașov și câte un caz în Arad, Buzău, Dâmbovița și Teleorman.

Totodată, a fost raportat și primul deces cauzat de noua variantă: o persoana de sex feminin, în vârstă de 72 de ani, din jud.Argeș, având condiții medicale pre-existente și fiind nevaccinată anti- SARS-CoV-2.

Specialiștii în sănătate din România avertizează la pericolul care există în Pitești, unde virusul pare că se răspânedște cu repeziciune.

"În acest moment nu există evidențe de transmitere comunitară susținută, la nivel național, a variantei Delta. În schimb, există evidențe de transmitere comunitară susținută în municipiul Pitești și comune învecinate”, a transmis, joi, INSP.

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor susține că până în toamnă, mai exact în luna august, varianta Delta ar urma să reprezinte 90% din totalul cazurilor noi de COVID-19 din Europa.

„Va exista un nou val pandemic în regiunea europeană, cu excepţia cazului în care vom rămâne disciplinaţi", a declarat Hans Kluge, directorul OMS Europa, în urmă cu câteva zile.