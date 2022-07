Cât de mult contează banii pentru Theo Rose. Artista provine dintr-o familie modestă: „Nu mă interesează...”

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. La doar 24 de ani, cântăreața are foarte mult succes în plan profesional, implicându-se în mai multe proiecte foarte importante. Depune eforturi considerabile pentru fiecare ban pe care îl câștigă și se poate mândri cu o comunitate de aproape un milion de fani în mediul online.

Cu toate că acum are foarte mult succes, Theo Rose a obținut tot ceea ce are cu ajutorul forțelor proprii. Pasiunea își spune cuvântul în cazul lui Theo Rose, pentru că tot ceea ce face face cu suflet, iar partea materială nu este decât un bonus pentru ea.

Theo Rose muncește din pasiune

A avut o copilărie cu multe lipsuri, dar acum Theo Rose își poate permite orice-și dorește. A decis la un moment dat că este timpul să ia viața în piept și să facă în așa fel încât să-și vadă visul îndeplinit. Se pare că tot ceea ce a făcut până acum a adus-o în punctul în care să fie foarte mândră de ea și să se gândească la meseria pe care o are ca parte din menirea sa pe această lume, fără să pună preț pe partea materială.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

„Nu mă interesează partea materială. N-am o casă a mea, trăiesc undeva, nu stau pe străzi, dar nu am casa mea. Când o să am timp, o să-mi stea mintea la așa ceva, o să mă ocupă să-mi caut una. Strâng banii, nu-i investesc în nimic. Nu înțeleg nicio cryptomonedă, nici nu știu nimic despre chestia asta, când încep oamenii să vorbească pe lângă mine, m-am pierdut complet. Strâng banii acolo și oi vedea eu, când sunt suficienți pun de o căsuță frumos. Eu am fost nevoită să mă descurc singură. Ai mei sunt convinsă că mi-ar fi dat dacă ar fi avut, doar că am înțeles că este nevoie să iau viața asta în piept și să mă descurc. Și uite cum m-am descurcat, uite noroc”, a declarat Theo pentru EGO.r o.