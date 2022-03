Cât de mult s-a schimbat Anamaria Prodan de când e femeie singură! Sexy impresara a slăbit și e din ce în ce mai curtată

In articol:

Anamaria Prodan este femeie singură, însă arată din ce în ce mai bine! Sexy impresara are grijă de ea mai mult ca niciodată, iar acest lucru este vizibil cu ochiul liber.

Anamaria prodan tună și fulgeră de câteva luni bune de când s-a aflat că fostul soț este într-o relație cu altcineva. Divorțul a fost amânat din cauza că avocații impresarei au contactat virusul și nu s-au putut prezenta la termen, însă, cât de curând, cei doi se vor separa și în acte. Chiar dacă trece printr-o perioadă destul de dificilă și solicitantă din punct de vedere emoțional, Anamaria Prodan a demonstrat de fiecare dată cât de puternică poate să fie și că nimic nu o poate doborî.

Anamaria Prodan, din ce în ce mai sexy de la despărțirea de fostul soț

Anamaria Prodan a făcut mai multe schimbări în ceea ce privește aspectul fizic de când a devenit o femeie singură.

Și-a schimbat forma sprâncenelor și se pare că a și slăbit câteva kilograme. Nu se sfiește să-și etaleze trupul tras prin inel în ținute care mai de care mai atrăgătoare. De data aceasta, însă, sexy impresara a atras atenția fanilor ei cu o fotografie în care este îmbrăcată într-o rochie neagră, care îi pune în evidență formele. Bineînțeles, accesoriile de lux nu au cum să lipsească din look-ul impresarei. Ceasul, geanta, si pantofii, toate de brand și au un preț pe măsură.

Anamaria Prodan a primit numai cuvinte de laudă din partea fanilor din mediul online și zeci de mii de aprecieri.

„Ești superbă”, „Mereu elegantă”, „Stilată”, sunt doar câteva dintre zecile de comentarii primite de la urmăritori.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Proda susține că fostul soț a luat mulți bani de la Ionela Prodan

Anamaria Prodan a declarat că fostul ei soț ar fi luat o mulțime de bani de la mama sa, cât timp aceasta trăia. Ionela Prodan a scris toate aceste sume pe o agendă, iar sexy impresara l-a găsit în mod accidental în bibliotecă.

„Eu am toate actele și nu am știut de la început. N-am știut de ele. Mama mea l-a pus de fiecare dată pe Reghecampf să semneze când a luat bani de la ea. (Reporter: El spunea că ea nu-i dădea bani) Milioane! Le-am depus la dosar. Toți banii pe care mama mea i-a strâns într-un dosărel și mi l-a lăsat săraca în bibliotecă. Eu când am găsit doasul era să fac infarct. Nu am știut de jumătate din acești bani. El se ducea și mama îl punea să semneze, cu martori, că a luat acești bani. Săraca mă ajută și de dincolo de viață!”, a mai spus Anamaria Prodan.