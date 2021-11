Cât de profitabilă este clinica medicală a Oanei Zăvoranu. I-a umplut buzunarele soției lui Alex Ashraf

In articol:

Oana Zăvoranu a înființat firma One Life SRL în 2017, care, în același an, a avut o pierdere materială de 760.000

Oana Zăvoranu deține o clinică medicală

lei. Următorul an însă, clinica a înregistrat un profit de peste 750.000 lei.spunea Oana Zăvoranu.

Clinica Oanei Zăvoranu oferă mai multe servicii de radiodiagnostic și imagistică medicală precum RMN și tomografie computerizată, dar și servicii gratuite de interpretare a rezultatelor în urma serviciilor de imagistică. Pe lângă toate acestea, clinica pe care aceasta o deține face și teste pentru noul coronavirus, RT-PCR.

Cât de profitabilă este afacerea soției lui Alex Ashraf

În anul 2019, firma prin care clinica medicală își desfășoară activitatea a bifat un profit net uriaș, de aproximativ 350.000 de euro. Anul trecut, clinica a înregistrat un profil net de 212.000 de euro, mai mic decât anul de dinainte de pandemie.

Recent, a izbucnit un conflict în clinica Oanei Zăvoranu

La clinica Oanei Zăvoranu a izbucnit un scandal din cauza unei foste angajate, care l-ar fi agresat pe soțul vedetei, Alex Ashraf.

Femeia în vârstă de 47 de ani a reacționat violent după ce ar fi fost înștiințată că este concediată.a povestit Alex Ashraf într-o emisiune televizată.

Fosta angajată a vorbit pentru cancan.ro despre ultimii doi ani în care a lucrat pentru cei doi căsătoriți. „Eu colaborez cu clinica din 2019. Sunt asistent medical cu competență pe radiologie. Am început colaborarea când aici era tatăl domnului Alex, a plecat el, a venit domnul Horia Vlădescu, am continuat colaborarea în termeni OK. S-a înființat apoi o firmă, pentru a putea factura orele lucrate în clinică… Apoi, m-am certat cu Horia, a plecat, pe urmă au venit ei din luna septembrie. Atunci, au stat de vorbă cu fiecare angajat, au spus că vai, ce persoană minunată sunt, că mă vor în conducerea clinicii”, a spus femeia.

