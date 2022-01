Cât de riscant e să fii pacient în România, în viziunea medicului Leon Dănăilă: "Depinde de medicul pe care îl alegi"

In articol:

Renumitul neurochirurg Leon Dănăilă a fost invitatul din această duminică al emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D. Printre subiectele de discuție a vorbit și despre medicii din România și cât de riscant e să fi pacient într-un spital de la noi din țară.

Neurochirurgul Leon Dănăilă, despre medicii din România

Renumitul neurochirurg Leon Dănăilă [Sursa foto: Captură KANAL D]

Renumitul medic Leon Dănăilă este de părere că românii care aleg să se trateze în străinătate nu au încredere în sistemul medical din țara noastră. Însă, și România are medici de top.

"Sunt medici foarte buni. Sunt în top o parte din medici, sunt mediocri și sunt medici mai de proastă calitate. Ca în orice meserie. Eu am văzut și unde am fost în America, în Belgia, în Olanda, în Germania, în Anglia, în Italia. Am fost în multe locuri și am studiat chirurgia. Mergeam la congrese și ziceam: lăsați-mă în sala de operații să văd cum se operează. Nu mă interesa pe mine, că ce spune o lucrare științifică, asta o găsesc publicată și o citesc, dar chirurgia nu se învață decât văzând cum operează alți maeștri și așa am învățat chirurgia foarte bine, dar trebuie să ai și talent.",

a mărturisit Leon Dănăilă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

Cât de riscant este să fii pacient în România, în viziunea neurochirurgului Leon Dănăilă

Renumitul medic și profesor a spus că operează și în prezent, pentru că nu îi tremură mâinile și nu are niciun stres. În plus, Leon Dănăilă spune că un chirurg trebuie să aibă niște calități deosebite.

"Operez și acum, nu trebuie să-ți tremure mâinile sau să ai stres. Trebuie să ai niște calități cu totul deosebite pentru a fi un chirurg foarte bun. Fiindcă un milimetru dacă greșești, mai ales noi care lucrăm pe creier, creierul este cea mai nobilă substanță, cea mai complexă din univers și dacă greșești un milimetru, fiecare celulă este sfântă. Dacă o distrugi nu este bine sau vasele de sânge care vascularizează o mare parte din creier. Spunea un mare chirurg, nu îi dau numele: dacă ai un vas de sânge trebuie de la rădăcină să-l coagulezi. Este o mare prostie fiindcă se necrozează tot țesutul cerebral care vascularizează.", a spus Leon Dănăilă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Întrebat dacă este riscant să fii pacient în România, neurochirurgul Leon Dănăilă a dat un răspuns scurt, dar concis: "Depinde de medicul pe care îl alegi".

