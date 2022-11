In articol:

Cât este ajutorul pentru energie și când se acordă? Vezi cine beneficiază de acest ajutor în 2023, în funcție de veniturile lunare, potrivit detaliilor declarate de Președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Ajutorul pentru energie, pe care statul îl va oferi de anul viitor, va fi doar pentru pensionarii care au pensii mai mici de 2.000 de lei și au peste 60 de ani. Suma de bani acordată pentru energie va fi 1.400 de lei, dar va fi împărțită în două tranșe semestriale, fiind benefic pentru cheltuielile din această iarnă, dar și pentru iarna viitoare.

Ajutorul pentru energie, pentru pensionarii de peste 60 de ani, nu este singura modificare hotărâtă în ședința Coaliției de guvernare. S-a decis totodată și majorarea pensiilor și a alocațiilor, începând cu ianuarie 2023.

„ În ultimele săptamâni s-a discutat foarte mult despre procente și cifre, dar mai puțin despre viața oamenilor. Pentru PSD nu a fost niciodată vorba de cifre sau procente, ci despre oameni și despre ceea ce au ei nevoie acum. Despre echitate, despre a-i ajuta pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor. În total, vom veni cu un pachet social de 26,65 miliarde de lei de SprijinpentruRomânia”, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, pe facebook.

Măsuri stabilite în urma ședinței Coaliției de guvernare

Ajutorul pentru energie, în valoare de 1.400 de lei, destinat celor care au pensia mai mică de 2.000 de lei și cu vârta mai mare de 60 de ani, este doar una dintre modificările decise în ședința Coaliției de guvernare.

Potrivit declarației făcute de către prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă, pe o pagină de socializare, punctul de pensie va crește cu 12,5%, începând cu 1 ianuarie 2023, valoarea acestuia devenind 1.784 lei.

În plus, de anul viitor vor continua acordarea unui sprijin special pentru pensionarii cu pensii mici, astfel:1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi împărțite în două tranșe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023.

Cei care au pensii mai mici de 1.700 de lei vor primi și anul viitor voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului.

De asemenea, alocațiile, indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război vor fi actualizate cu rata inflației.

„În ședința Coaliției de guvernare, care a avut loc în această seară, am decis următoarele:

Pentru pensiile pe contributivitate, am decis creșterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei.

Totodată, anul viitor vom continua acordarea unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel:

1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi împărțite în două tranșe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023.

Persoanele care au pensii mai mici de 1.700 de lei vor primi și anul viitor voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului.

Vom acorda un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi împărțită în două tranșe pentru a acoperi cheltuielile din iarna aceasta și din iarna viitoare.

Am convenit, de asemenea, ca alocațiile de stat pentru copii să fie actualizate cu rata inflației, persoanele cu handicap să primească o a treisprezecea indemnizație, iar indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război să fie actualizate cu rata inflației, începând din 2018, însemnând o creștere totală de aproximativ 30 de procente.

Perioada pe care o traversăm este una marcată de multiple crize la nivel mondial și trebuie să asigurăm o amortizare a efectelor generate de inflația crescută. De aceea, PNL s-a opus ferm unor creșteri mai mici de 15% și a obținut în negocieri creșteri totale care depășesc 15,8%” a afirmat Nicolae Ciucă pe pagina de facebook.

Sursa: mediafax.ro