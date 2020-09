In articol:

Calculul făcut pentru trei măști de protecție pe zi, la prețul de 2 lei, cât este el în farmacii, i-a îngrozit pe mulți.

”Acum avem taxa pe aerul respirat. Pe zi 3 măsti X 2 lei = 6 lei. Pe an, 2190 de lei/persoană. O familie de 3 persoane are taxă de 6.500 de lei”, se arată în postarea de pe Facebook, care a fost distribuită de mulți.

Au fost însă și persoane care consideră că sumele acestea sunt totuși exagerate. Iată un calcul făcut pentru o mască pe zi, ceea ce nu este realist în cazul în care în familie este un copil care merge la școală și care nu poate purta aceeași mască întreaga zi, sau pentru cei care muncesc în birouri, în spații închise, unde masca ar trebui să fie schimbată la fiecare 3-4 ore.

Totuși, dacă luăm în calcul că fiecare persoană folosește zilnic o mască de protecție, ar însemna 30 măști pe lună iar numărul ar ajunge la 365 pe an. Cum în comerț acum se găsesc cutii cu 50 de măști care costă în jur de 40 de lei, ar însemna minimum 7 cutii pe an de persoană. Ceea ce înseamnă 280 de lei pe an de persoană.

Dacă fiecare persoană ar folosi o mască pe zi, în cazul unei familii cu 3 membri, suma ar ajunge la 840 de lei pe an. Este o sumă care pentru unii pare mică, dar pentru multe familii, o cutie de 40 de lei (cu 50 de măști) este foarte mare.

Persoanele defavorizate ar trebui să primească gratis 30 de măști pe lună

Însă, printr-o ordonanță de urgență Guvernul a stabilit ca prin Direcțiile de Sănătate Publică să fie distribuite gratuit măști persoanelor defavorizate. Actul normativ a devenit lege, pe care președintele Iohannis a promulgat-o încă din iulie. Conform acesteia, Guvernul trebuie să asigure câte 30 de măști de persoană pe lună, persoanelor vulnerabile, până la încheierea pandemiei de coronavirus. Totuși, până acum, doar în puține localități acestea au și ajuns la persoanele nevoiașe.

Purtarea măștii în magazin este obligatorie[Sursa foto: pexels]

Unde este obligatoriu să se poarte mască de protecție

Purtarea măștilor de protecție este obligatorie în toate spațiile închise. Conform unui Ordin din luna mai al Ministerului Sănătății și al MAI, obligativitatea purtării măștii a fost instituită în toate spațiile publice închise, în spațiile comerciale și la locul de muncă.

Dar, la nivel local, autoritățile au decis în mai multe orașe ca purtarea măștilor să fie obligatorie și în aer liber în zonele aglomerate, cum sunt piețele, stațiile de autobuz, gări și autogări, în expoziții și târguri.