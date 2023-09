Cât timp nu mai are voie fiul lui Nicolae Guță să se urce la volan, după ce a aterizat cu mașina, sub influența substanțelor interzise, într-un șanț? „Dacă mai are alte probleme cu legea din trecut, îl vedem la pușcărie” | EXCLUSIV

In articol:

Fiul lui Nicolae Guță a fost prins de către autorități sub influența stupefiantelor la volan. Nicu Guță a sărit cu mașina într-un șanț, în localitatea Petroșani.

Acestuia i s-a suspendat permisul de conducere și a fost întocmit un dosar penal pe numele lui.

Nicu Guță, fiul celebrului manelist Nicolae Guță, a avut parte de un eveniment nefericit. Mașina pe care o conducea a aterizat într-un șanț, iar autoritățile ajunse la fața locului au constatat că bărbatul se afla sub influența drogurilor.

„La data de 02 septembrie 2023, în jurul orei 23:10, polițiștii care se aflau în misiune de patrulare pe strada Livezeni, din Petroșani, au observat un autoturism care era ieșit în afara părții carosabile, iar la volanul mașinii a fost depistat un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Municipiul Petroșani, care era agitat și incorect în vorbire. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă, ca urmare a testării cu aparatul Drug-Test, a ieșit pozitiv la substanță psihotropă, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice, în vederea determinării prezenței, în organism, a substanțelor psihotrope. Cu ocazia controlului, în autoturism a fost găsită o țigară confecționată artizanal și trei muguri de plante, care au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.", se arată în comunicatul Poliţiei Hunedoara.

Ce riscă fiul lui Nicolae Guță?

Avocatul Adrian Cuculis a explicat pentru ce anume va fi cercetat fiul manelistului și care e pedeapsa pe care o riscă. După cum știm, Nicu Guță a mai avut probleme cu legea, așa că sentința nu va fi atât de ușoară.

„Cel mai sigur o să i se anuleze permisul de conducere și ulterior, vreme de doi ani de zile, nu o să mai poată conduce și va trebui să facă școala de șoferi de la zero. O să fie o condamnare penală, cu siguranță vorbim probabil de până într-un an cu suspendare, nu văd că ar fi mai mult sau, cine știe, dacă este recidivist, are cazier, atunci o să aibă surprize. Dacă mai are alte probleme cu legea din trecut, îl vedem la mititica, pentru că nu o să aibă cum să evite. Dacă ești într-o suspendare a executării pedepsei sau ai ieșit condiționat, nu are cum să îți dea cu suspendare. În cazul acesta, o să îl vedem la pușcărie.”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Reacția lui Nicolae Guță, la faptele fiului său

Nicolae Guță a avut și el o reacție la ceea ce a făcut fiul său. Manelistul declară că nu este surprins de ce s-a întâmplat și că este dezamăgit de stilul haotic de viață al fiului său.

„Ce s-a întâmplat nu mă miră. Mi se pare totul normal și ok în modul în care își duce el viața, adică nu e viață, până la urmă. E distrugere de viață. El are probleme cu stația de calcul, la el nu merge stația de calcul, e defectă într-un mod în care nu se mai repară.(...) Are o viață nu haotică, dezastruoasă. Dacă scriam cât am discutat cu el, probabil că ieșea un dosar, un milion de pagini.”, a mărturisit Nicolae Guță, în cadrul unei emisiuni televizate, conform spynews.ro .

