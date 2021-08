Cât valorează șervețelul cu care Leo Messi și-a șters lacrimile după anunțul despărțirii de FC Barcelona

Leo Messi [Sursa foto: Captură video ] 23:11, aug 16, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Lionel Messi a fost vizibil afectat la conferința de presă din 8 august, în care și-a anunțat oficial despărțirea de Fc Barcelona. Atacantul nu și-a putut săpâni emoțiile încă de la intrarea pe scenă și a început să plângă. Soția lui, Antonela Roccuzzo i-a oferit un șervețel pentru a-și șterge lacrimile, iar acum a acesta a fost scos la licitație.

Prețul de pornire este absolut imens, pornind de la nici mai mult nici mai puține decât 1 milion de dolari. Anunțul a apărut vineri, 13 august pe platforma Mercado Libre.

Lacrimile lui Leo Messi valorează un milion de dolari

Atacantul a devenit liber de contract de la 1 iulie 2021, iar impresarii, dar și reprezentanții grupului au căutat soluții pentru prelungire. Surse din interior spun chiar că argentinianul ar fi acceptat și o înjumătățire a salariului, de la 56 de milioane de euro la 28 de milioane de euro, contract valabil până în vara lui 2026, numai ca să continue la clupul unde pasiunea sa pentru fotbal a luat naștere. Totuși, cele două părți nu au ajuns la un numitor comun, iar acum Lionel Messi a semnat cu PSG pentru următoarele două sezoane și un salariu de 35 de milioane de euro pe an.

La conferința de presă în și-a anunțat plecarea, fotbalistul a izbucnit în plâns și a avut nevoie de un șervețel pentru a-și șterge lacrimile.

Acum, șervețelul a fost scos la licitație, iar prețul pornește de la 1 milion de dolari.

„Nu eram pregătit pentru asta. Toată viaţa mea a fost aici. A trebuit să-mi conving familia că vom continua aici, că aici va fi casa noastră. Viaţa noastră a fost minunată aici. Trebuie să mă despart. Mulţumesc tuturor.

În ultimele zile m-am gândit mult la ce pot să spun, adevărul este că nu mă pot gândi la nimic. Este foarte dificil pentru mine, după atâţia ani. Nu sunt pregătit pentru asta şi sincer anul trecut eram convins ştiam ce voiam să spun, dar anul acesta nu este la fel, eu şi familia mea eram convinşi că vom rămâne acasă. Eram acasă, credeam că vom rămâne aici, la Barcelona. Astăzi trebuie să spun rămas bun. După 21 de ani plec cu soţia mea, cu cei trei copii.

Pot să spun că în câţiva ani vom reveni, pentru că aici este acasă. Respect mult acest club şi vreau să le spun tuturor celor de aici, mulţumesc, am trăit multe experienţe frumoase. Tot ce am trăit m-a făcut să cresc, m-a făcut persoana care sunt astăzi. Sunt recunoscător pentru afecţiunea care mi s-a arătat aici. Nu mi-am imaginat nicIodată că va trebui să spun rămas bun. Părăsesc acest club acum fără să-i fi văzut pe fani un an şi jumătate. Însă aşa a trebuit să fie. Sunt foarte recunoscător pentru iubirea pe care mi-aţi arătat-o toţi aceşti ani”, a declarat Leo Messi.