Cătălin Bordea și Livia ar fi semnat deja actele de divorț! Cei doi s-ar fi întâlnit în urmă cu puțin timp în fața notarului. Ce urmează să se întâmple de luna viitoare?

Cătălin Bordea și Livia ar fi ajuns la divorț, după un deceniu de căsnicie. Dorința de despărțire ar fi fost exclusiv a femeii, așa că actorul nu a opus rezistență în ultima instanță, chiar dacă suferă enorm în această perioadă a vieții lui.

Livia nu și-ar mai fi dorit cu niciun chip să lungească relația cu Cătălin Bordea, așa că a cerut semnarea actelor de divorț la notar. Comediantul s-a supus dorinței soției sale de a se separa inclusiv oficial, pentru ca încă soția sa să devină, în termen de 30 de zile, femeile liberă de contract. Se speculează că aceasta deja și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, de care este foarte atașată și pe care acum îl găsește mult mai interesant față de Cătălin Bordea, conform Cancan.

Cătălin Bordea, dărâmat din cauza divorțului

Cu numai câteva zile în urmă, Cătălin Bordea a vorbit despre perioada grea pe care o traversează acum și care și-a făcut debutul, de fapt, la începutul anului acestuia.

Pe lângă problemele mari în relația cu Livia, comediantul a înfruntat și problemele de sănătate cu care mama sa de confruntă din nou, după ce i-a recidivat cancerul.

În ciuda provocărilor vieții, Cătălin Bordea este dispus să treacă prin toate pentru a ieși la lumină din suferința care l-a cuprins în ultimele luni, viciile nefiind o modalitate de evadare din realitate în cazul său.

„ Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate ”,

Cătălin Bordea și-a dorit cu orice preț să salveze căsnicia

a declarat Cătălin Bordea, conform Cancan

Livia și Cătălin Bordea au ajuns în fața ofițerului de stare civilă după doi ani de relație, iar în urmă cu circa 4 ani și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Cei doi ofereau impresia că formează cuplu perfect și că nimic nu poate sta între ei. Realitatea, însă, era cu totul alta, pentru că la un moment dat Livia a decis să nu mai locuiască cu soțul său, după ce în viața ei ar fi apărut un alt bărbat de care s-a îndrăgostit.

În ciuda eforturilor lui Cătălin Bordea de a salva relația, pentru că încă are sentimente foarte puternice pentru soția sa, Livia nu și-ar mai fi dorit o viață alături de soțul său.

„Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea în America, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. El a fost cel care s-a opus categoric acestei despărțiri, o iubește enorm.

A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt despărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei”, ne dezvăluia un apropiat al actorului, conform aceleiași surse menționate anterior.