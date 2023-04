Cătălin Botezatu, bonă pentru fiul Gabrielei Prisăcariu și a lui Dani Oțil? Designerul a explicat de ce a ajuns în această situație: „Mă duc o săptămână să am grijă de el”

In articol:

După ce au devenit părinți, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au căutat mult o bonă pentru fiul lor, astfel încât ambii să poată să își continue viețile profesionale fără a-i duce grija copilului.

Căutarea lor, însă, a fost una de lungă durată, căci nici o pretendentă la postul de bonă nu s-a pliat pe nevoile cuplului și pe ceea ce ai ofereau.

Cătălin Botezatu, bonă pentru fiul Gabrielei Prisăcariu și a lui Dani Oțil [Sursa foto: Instagram ]

Tiago ar putea fi îngrijit de Bote

Astfel că în ajutorul lor a venit soacra matinalului, dar, ulterior, în sfârșit, și-au găsit și bonă. Dar chiar și așa, cu atâtea ajutorare, Gabriela Prisăcariu nu poate pleca oricând de acasă, nici măcar dacă job-ul îi impune acest lucru.

Așa se face că, pentru ca ea să poată să apară la o prezentare de modă, Cătălin Botezatu a luat atitudine. Pentru că el a descoperit-o și pentru că este modelul său preferat, designerul nu face nici o prezentare fără soția matinalului, motiv pentru care și-a dorit-o cu ardoare și la ultima sa defilare pusă în scenă.

Însă, pentru că inițial a primit un refuz din partea modelului, pe motiv că nu are în grija cui că-l lase pe Tiago, Botezatu a venit în fața ei cu o ofertă ce se nu poate refuza.

Fostul jurat de la ”Bravo, ai stil” i-a promis Gabrielei că dacă-l ajută și de data aceasta, cu prezența sa pe podium, el îi va fi bona lui Tiago timp de o săptămână.

Astfel că, cum modelul a ajuns pe podium, acum este rândul lui Bote să-și respecte promisiunea și spune că nu se va sustrage de la această îndatorire.

“Ea este una dintre creațiile mele, câștigătoarea Next Top Model, manechina care nu a lipsit la niciunul dintre showurile mele! Ea poate să facă show! Este o manechină profesionistă, fără de ea, nu pot să fac show-ul! I-am zis să vină, nu avea bonă, mă duc eu bonă o săptămână, numai vin-o la show! A zis că vine pentru mine! Acum am promis, mă duc și am grijă de el! Dacă așa arată o mamă…”, a spus Cătălin Botezatu, conform Ciao.