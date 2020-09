Catalin Botezatu si catelusul Gucci

Vedeta a marturisit ca, in ultima perioada, o fiinta draga ii da sens fiecarei zile. Este vorba de Gucci, un pui de pomeranian, care, spune vedeta, i-a schimbat pentru totdeauna viata, in ciuda nazbatiilor pe care le face atunci cand acesta este la filmari.

"Mi-a dat un nou sens al vietii, pentru ca nu mi-as fi inchipuit niciodata ca pot fi atat de responsabil cu un animal, cu o fiinta asa dragalasa. Face parte din familia mea. Atunci cand vin suparat acasa, cand sunt usor mai trist, ma uit in ochisorii lui si ma linistesc, ma bucura. Face 100 de trasnai, dar nu ma pot certa cu el. A "marcat" toate covoarele si toate canapelele mele noi noute, dar nu ma pot supara pe el", a declarat juratul.

Catalin Botezatu marturiseste ca este un iubitor de animale, in copilarie fiindu-i prieten un urias husky, "care urla ca un lup", dar si multe alte animale de care avea mare grija cand mergea in vacante la bunici. Asa se explica de ce, dragalasul Gucci, care seamana cu un mic catel de plus, este extrem de rasfatat de Catalin Botezatu care are grija sa ii ofere cele mai bune conditii de trai. Patrupedul are propria lui camera si accesorii alese cu stil de cunoscutul designer, care nu isi mai imagineaza caminul fara micul necuvantator.

"Seara cand ma uit la televizor, se joaca pana oboseste si adoarme cu capul pe pieptul meu. Este un catel rasfatat, are cateva accesorii discrete, care nu epateaza", a subliniat Catalin Botezatu.

De altfel toti juratii "Bravo, ai stil! Celebrities" au parte de iubirea animalelor de companie pe care le au acasa. Raluca Badulescu are trei animalute adoptate, doi cateii si o pisica, iar catelul lui Maurice Munteanu, Jean, este deja celebru, fiind deseori prezent in platoul celebrului show de stil.

Daca isi va face aparitia in emisiune si Gucci si daca se va imprietenii cu deja faimosul Jean, aflati urmarind "Bravo, ai stil! Celebrities", de miercuri pana sambata, incepand cu ora 22.00, la Kanal D.