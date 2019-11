Cătălin Botezatu a dezvăluit că a trecut prin cea mai grea încercare din viața lui: a fost diagnosticat cu cancer, suportat 4 operații, a făcut chimioterapie, iar la toate acestea se adaugă problemele cardiace și cele de coagulare ale sângelui.

”...am trect razant, dar razant, pe lângă cea de care ne temem cu toții, dar care, la urma urmei, face parte din acest circuit al existenței noastre, moartea. Așadar, mi-a fost greu, pentru că nu este ușor să afli dintr-odată – spun dintr-odată, pentru că eu sunt un om care se controlează permanent, aș spune că sunt obsedat de analize, și de analize amănunțite – că am cancer. Stai liniștit așa și, dintr-odată, te trezești că, în urma unei simple analize și a unui simplu apendic inflamat, afli că ai o tumoare de natură cancerigenă, ai cancer. Efectiv, în momentul acela, poate alți oameni ar fi reacționat negativ, ar fi plâns, ar fi urlat. Eu doar am întrebat: „Care e următorul pas? Pentru că eu cred că, în astfel de momente, oamenii trebuie să fie pozitivi și să găsească soluții. Eu nu am privit boala asta ca pe una fatală. M-am și ferit să îi spun numele, spuneam că am niște tumori, că sunt niște celule rele, cred că era o formă de negare cumva în subconștientul meu”, a povestit Cătălin Botezatu în Viva.

Botezatu, operat și la Detroit

Desigerul a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani i-a mai fost descoperită o formațiune canceroasă, însă atunci a scăpat mult mai ușor decât acum.

”Da, la vremea respectivă a mai fost, dar într-o formă ușoară, o formațiune tumorală, operată cu laser undeva la Detroit. Pe aceea nici nu am pus-o la socoteală, pentru că a fost atât de simplu, nu am fost „măcelărit, ca acum. Gândiți-vă că mi s-au efectuat patru operații în mai puțin de trei săptămâni și abdomenul meu arată ca și cum ar fi un câmp de luptă sau o țintă la care se trage încontinuu. Deci, ceea ce mi s-a întâmplat cu ani în urmă a fost apă de ploaie față de ce se întâmplă acum. Acum am făcut complicații conexe, pentru că sunt cardiac și am probleme cu coagularea sângelui…”, a mai declarat Bote pentru Viva.

A făcut chimioterapie

Cătălin a mai dezvăluit că a apelat la o formă revoluționară de chimiterapie – HIPEC (chimioterapie intraperitoneală hipertermică), care a dus la scăderea sistemului imunitar, astfel că orice infecție putea să-i devină fatală. Acest lucru a dus la o izolare a sa pe toată perioada tratamentului.

”Mi se părea că e o luptă a mea cu boala și trebuie să o duc singur. În plus, imunitatea mea după HIPEC (chimioterapia aceea localizată) era foarte slabă, contactul cu orice microb putea să fie fatal, așa că accesul la mine era restricționat de medici”, a mai spus Cătălin Botezatu.