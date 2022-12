Cătălin Botezatu nu se încurcă! Celebrul designer dă cărțile pe față și spune că nu ar putea alege: "Avem cele mai frumoase femei din lume" | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Botezatu este cel mai cunoscut creator de modă din țara noastră, iar când vine vorba de meleagurile românești știe foarte bine care sunt cele mai frumoase și mai speciale locuri.

Îndrăgitul designer este un adevărat patriot și iubește țara noastră pentru tot ceea ce iubește ea. Când vine vorba de cele mai frumoase locuri din România vedeta recunoaște că nu ar putea niciodată să facă un top pentru că fiecare regiune este specială și l-a sedus cu tot ceea ce are de oferit.

Cătălin Botezatu iubește România pentru toate locurile ei frumoase

Cătălin Botezatu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și am încercat să-l convingem să facă un top al celor mai frumoase locuri din România. A fost greu de înduplecat, pentru că celebrul designer spune că fiecare loc este special în felul lui și nicio zonă nu se compară cu cealaltă.

Vedeta ne-a mărturisit că ar putea oricând să fie ghid prin țara noastră pentru că a străbătut locurile în lung și în lat, fie la filmări, fie la prezentările de modă.

"Nu am cum să fac un clasament. Tocmai ce m-am întors din Maramureș, unde am mers pentru a treia oară. Am văzut țara asta în lung și în lat pentru că am filmat foarte multe emisiuni prin România, inclusiv la Kanal D. Am promovat regiuni întregi din România și pot să spun că este superbă.

De la Moldova, cu tot ce înseamnă mănăstirile ea, la Maramureș și Transilvania și Până în Țara Hațegului unde nimeni nu știe că acolo sunt cele două "Sarmisegetuse", iar într-un dintre acestea este cel mai important centru solar și energetic din lume, Delta Dunării este iarăși superbă. Pot fi ghid pentru orice colț al acestei țări să vă spun unde se mănâncă cel mai bine, unde sunt cele mai frumoase peisaje", a explicat mândru Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Frumusețea femeilor nu a trecut cu vederea

Îndrăgitul creator de modă a amintit de cât de frumoși sunt românii ca oameni, dar nu a putut să treacă cu vederea nici farmecul femeilor din țara noastră, recunoscut de mulți ani peste graniță.

" România are locuri superbe cu oameni frumoși și mai ales cu cele mai frumoase femei din lume. Sunt mișto de tot româncele noastre", a mai explicat Cătălin Botezatu, pentru Wowbiz.ro.

Vedeta are și un sfat important pentru toate femeile care își doresc să fie extrem de sexy. Cătălin Botezatu știe clar că uneori, mai puțin înseamnă categoric mai mult așa că femeile ar trebui să fie atente la detaliile cât mai mici.

"Dacă vrea să fie mega sexy poate să fie goală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, cu o cămașă alba a iubitului ei, așa largă puțin și să o vezi așa efectiv plutind până la tine. Este cel mai sexy lucru pe care o femeie poate să îl facă să îmbrace cămașa iubitului ei", ne-a mărturisit Cătălin Botezatu în trecut.

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Bulzul, mâncare românească pe care Cătălin Botezatu nu o poate refuza

Când vine vorba de preparatele tradiționale, Cătălin Botezatu ne-a mărturisit că bulzul este preparatul său preferat și niciodată nu ar putea să îl înlocuiască.

"Bulzul! Bulzul de la noi nu se găsește nicăieri și e cel mai bun", ne-a dezvăluit îndrăgitul designer.

