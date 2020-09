In articol:

Cătălin Botezatu este un designer apreciat atât la noi în țară cât și peste hotare. Designerul a stat mereu în preajama a multor femei frumoase și susține că a avut relații multe. Pe de altă parte, Cătălin Botezatu susține că este un bărbat greu de cucerit și femeia de lângă el trebuie să aibă foarte multe calități.

„Femeia ideală, în viziunea mea, trebuie să fie frumoasă, am trăit în lumea asta, printre femei frumoase. Îmi plac femeile care au un simţ dezvoltat al umorului, care ştiu să mă facă fericit, care ştiu să râdă şi să plângă alături de mine. Au fost multe femei pe care le-am refuzat, dar nu pentru că nu îmi plăceau, ci pentru că, poate, nu erau genul meu sau erau prea insistente. Da, sunt foarte greu de cucerit şi pretenţios. Trebuie să ai foarte multe calităţi”, a declarat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu, afectat de pandemia de coronavirus

Cătălin Botezatu a vorbit în cadrul unui interviu pentru Click și despre modul în care a fost el afectat de pandemia de coronavirus. Afaceristul spune că a pierdut pe foarte multe planuri și a trebuit să închidă câteva magazine, dar pe de altă parte, a avut mai multe cntracte de imagine. Asta l-a făcut să ducă o viață liniștită și să se bucure de zilele libere.

„Chiar dacă nu am avut prezentări de modă şi lucrurile s-au încetinit într-o oarecare măsură, contractele de imagine s-au înmulţit, s-au dublat chiar. O parte din afacerile mele au fost afectate. Aşa cum se ştie, fabricile au fost închise, au fost pierderi, am închis magazine, dar am luat-o ca atare, ne-am asumat. Cu toţii am pierdut şi dacă suntem puternici o vom lua de la capăt şi vom recupera”, a mai dezvăluit Cătălin Botezau, potrivit Click!