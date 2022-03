Cătălin Cazacu: „A trebuit să vindem casa”! Care a fost motivul pentru care iubitul Ramonei Olaru a recurs la un astfel de sacrificiu

In articol:

Cătălin Cazacu se numără printre cele mai iubite și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc, iar bărbatul a reușit să intre în sufletele fanilor săi prin prisma carismei sale, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Astfel, un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a dezvăluit că, în urmă cu ani buni, părinții săi au fost nevoiți să vândă casa bunicii, acolo unde el a crescut.

Așadar, în cadrul unei emisiuni TV, sportivul a povestit pe îndelete motivul pentru care el și familia sa au fost nevoiți să recurgă la acest sacrificiu. Ce s-a întâmplat, de fapt, la momentul respectiv?!

Cătălin Cazacu: „Am avut momente grele”

Iubitul Ramonei Olaru este, în prezent, concurent în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde susține cauza unui tânăr sportiv ce nu are posibilitatea să-și continue activitatea în domeniul sportiv. Așadar, Cătălin Cazacu a făcut o serie de declarații pe baza acestei situații pentru care luptă, mărturisind că, la rândul său, familia lui a făcut adevărate sacrificii pentru ca el să-și continue cariera.

Vedeta a mărturisit că părinții săi au vândut casa bunicii, acolo unde a crescut, fapt ce s-a petrecut în momentul în care el și

familia sa nu mai aveau nicio soluție pentru a rezolva totul.

„În cazul meu, la fel am avut și noi momente grele, a trebuit să vindem casa unde am fost crescuți de bunica mea pentru a putea să-mi continui cariera într-un moment în care nu am mai avut nicio soluție.”, a declarat Cătălin Cazacu în cadrul unei emisiuni TV.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu își doresc un copil

Cei doi parteneri trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni, iar recent, Ramona Olaru a făcut anunțul pe care îl aștepta toată lumea, mai precis acela despre copil. Așadar, blondina a afirmat că își dorește foarte tare să devină mamă, iar în acest sens, atât ea, cât și partenerul său, se pregătesc pentru a-și îndeplini dorința.

"Noi vrem un copil. Vrem treaba asta cât mai curând. Pot să spun că muncim, fiecare cum poate și cât poate, de cele mai multe ori împreună.", a declarat Ramona Olaru, în cadrul unui interviu pentru un post TV.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Captură Video]