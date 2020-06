Catalin Cazacu, fata in fata cu cea mai mare frica!

Nu ii este teama de nimic, traieste la maximum adrenalina competitiilor de mare viteza, dar cand vine vorba de cei dragi, inima lui incepe sa bata cu putere.

Vedeta a povestit ca, in urma experientei prin care a trecut, de autoizolare, din cauza pandemiei care a lovit omenirea, a dat piept cu adevarate angoase. Catalin Cazacu a povestit ca s-a luptat in ultima perioada cu teama ca parintii sai ar putea fi in vreun fel afectati in contextul epidemiei.

“Pentru parintii mei a fost o perioada dificila. Si cred ca asta m-a speriat cel mai tare in ultima perioada: gandul ca ei ar putea avea probleme”, a spus Catalin Cazacu.

Pe Catalin Cazacu, telespectatorii il vor putea revedea din acest weekend, pe micile ecrane. Prezentatorul isi pune iar taxiul cu pemii in miscare, la „Cash Taxi”, facandu-si „clientii” fericiti, incepand chiar din aceasta sambata, de la ora 22:00, la Kanal D.