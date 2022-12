Cătălin Cazacu, în lacrimi la TV! Nu s-a mai putut abține: „În sufletul meu sunt terminat”

In articol:

Cătălin Cazacu este iubit și îndrăgit de mulți români, iar nu de mult timp, fanii sportivului au ocazia să-l vadă pe acesta în rolul de prezentator TV. Motociclistul îi ține mereu pe telespectatori cu sufletul la gură cu fiecare apariție, însă de această dată, Cazacu i-a luat prin surprindere pe fani, fără doar și poate, fiind surprins în lacrimi, în timpul emisiunii TV.

Sportivul și Ramona Olaru au avut o relație amoroasă cu suișuri și coborâșuri, iar fanii nu mai știu deloc ce să creadă despre cei doi, motiv pentru care, recent, Cazacu a vorbit despre faptul că, în zilele noastre, relațiile sunt din ce în ce mai greu de menținut. Motociclistul nu s-a dat înlături să vorbească deschis despre emoțiile sale, chiar în cadrul emisiunii TV pe care o moderează.

„Nu mă deranjează că în lacrimi sunt, asta am spus, nu mă deranjează „marele crai”, dar de Dorobanți, nu am fost niciodată în Dorobanți. Eu de când m-am mutat în București nu am prins Decebal și nici Dorobanți”, a declarat Cătălin Cazacu.

Ei bine, însă, dacă mulți dintre telespectatori au crezut că ar fi vorba despre Ramona Olaru și despre legătura pe care o au cei doi în prezent, nu a fost deloc așa, căci Cazacu a făcut referire la o altă situație.

Mai precis, se pare că telefonul motociclistului nu mai funcționează așa cum ar trebui, iar bărbatul a încercat toate încărcătoarele din redacție, din nefericire, însă, niciunul nu a rezolvat problema, astfel că mobilul a fost declarat ”mort”, în cele din urmă.

„Îmi pare rău că s-a ajuns aici în relația noastră, dar dacă nu făcea ce a făcut nu se ajungea aici. Vreau să îi reproșez că a plecat și nu a anunțat. Nu știu motivul, în sufletul meu sunt terminat”, a mai adăugat prezentatorul TV.

Ramona Olaru, despre relația din prezent cu Cătălin Cazacu

În urmă cu ceva timp, Ramona Olaru a vorbit despre legătura pe care o are cu Cătălin Cazacu în prezent. La momentul respectiv, blondina nu a făcut niciun anunț oficial despre statutul relației, însă a spus că nu mai vorbesc de două săptămâni, precizând că este cel mai bine așa.

"Momentan nu știu deloc ce face...Nu ne-am certat, dar nu ne mai vorbim de ceva timp. Două săptămâni sau mai mult. Nu o să fac un anunț sau ceva de genul, dar e bine așa momentan. Nu știu ce face, habar n-am ce face. Am altă treabă în acest moment în viața mea și mă ocup de mine.", a declarat Ramona Olaru, în cadrul unei emisiuni TV.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]