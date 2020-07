Prezentatorul Cash Taxi marturiseste ca a redescoperit orasul Brasov si s-a reindragostit de acesta, locul copilariei sale, odata cu filmarile pentru emisiunea de la Kanal D.

“Am descoperit orasele Romaniei altfel decat le cunosteam. In majoritatea oraselor unde am filmat pentru Cash Taxi am mai fost cu diverse ocazii, dar, odata cu filmarile, am putut sa le cunosc mai bine, sa ma plimb mai mult, sa ajung prin tot felul de cartiere. Mi-a placut foarte tare Iasiul, de exemplu. Dar Brasovul este locul meu de suflet, acolo am copilarit pana la 7 ani si acum. La filmarile pentru <Cash Taxi>, l-am redescoperit”, a spus Catalin Cazacu.

Chiar daca ai crede ca simte ca pestele in apa pe circuitul de motociclism sau la volan, momentele de relaxare pentru Catalin Cazacu sunt acelea cand se afla pe apa, navigand.

„Cand inchid casca parca pasesc intr-o alta lume, acolo ma regasesc, dar locul incare imi regasesc linistea este ori pe mare, imi place mult sa navighez, ori pe Dunare”.

Emisiunea “Cash Taxi”, prezentata de Catalin Cazacu, poate fi urmarita in fiecare luni, de la ora 22:30, la Kanal D.