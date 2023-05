Cătălin Cazacu s-a trezit cu un mesaj din partea Ramonei Olaru, de ziua lui. Ce i-a scris asistenta TV l-a luat prin surprindere. Totul a fost făcut public: "Mi-a răspuns, situația stă bine așa"

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au format mult timp un cuplu, fiind chiar la un pas de a se căsători. Planurile de nuntă erau făcute, se vedeau și părinți de fată când, din neant, au anunțat că s-au despărțit definitiv.

După multe certuri și împăcări, ultima despărțire a și fost cea care a închis orice portiță de a reveni la sentimente mai bune, zvonindu-se atunci că sportivul ar fi înșelat-o pe asistenta TV.

Citește și: ”Nu suntem neapărat cei mai într-o relație” Ramona Olaru, declarație neașteptată despre viața sa amoroasă. Cum decurge, de fapt, poveste de iubire cu tinerelul milionar?

Cătălin Cazacu s-a trezit cu un mesaj din partea Ramonei Olaru, de ziua lui [Sursa foto: Instagram ]

Ramona Olaru tratează trecutul cu respect

Și cum lanțul de iubire s-a rupt definitiv, spune fata de la meteo, și comunicarea lor, de orice fel, s-a încheiat în momentul în care a părăsit locuința prezentatorului.

Citeste si: Gestul incredibil făcut de Jador pentru o bătrână care mergea pe jos 6 km pentru 10 lei: „Nu am cuvinte”- kanald.ro

Citeste si: Alertă la nivel mondial Ne apropiem de pragul critic- stirileprotv.ro

De atunci nu s-au mai văzut și nu și-au mai vorbit deloc, până recent. Și asta pentru că, spune Olaru, fiind ziua de naștere a lui Cazacu, a decis că, în numele iubirii de altădată, ar fi frumos să îi facă o urare.

Zis și făcut! Mesajul a fost unul scurt și la obiect, primind un răspuns pe măsură, care a mulțumit-o.

Conform declarațiilor sale, o comunicare de bun simț, atunci când e cazul, e tot ce a mai rămas între ei și tot ce are nevoie.

Important e, scoate vedeta în evidență, că a trecut peste tot ce s-a întâmplat, că a dat uitării trecutul și că acum se axează doar pe fericirea și împlinirea sa.

Citeste si: “Veneau doar să mă întrebe că de ce nu am mâini!” Lorelai Moșneguțu a povestit totul despre cel mai greu moment din viața sa- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 19 mai 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: După încoronarea tatălui său, prințul William a început să se gândească deja la propria ceremonie. Persoanele apropiate din cercul său scot la iveală detalii inedite: "Încoronarea lui va arăta și se va simți destul de diferit"- radioimpuls.ro

Citește și: Ramona Olaru, goală printre așternuturile noului iubit? Asistenta TV a renunțat de tot la haine, după despărțirea de Cazacu

Tocmai de aceea, toată energia sa se îndreaptă către prezent și viitor, atunci când este sigură ca bărbatul potrivit ei va apărea fără ezitare în calea sa.

”În momentul în care am plecat din casa dânsului nu am mai răspuns la absolut nimic, niciun mesaj, nimic, e mai bine pentru liniștea mea. Însă, de curând, a fost ziua lui și am considerat că este OK să îi spun “La mulți ani”. Mi-a răspuns, mi-a zis “mulțumesc” și e foarte OK. Situația stă bine așa, niciodată mai mult. Eu nu aș mai vrea să vorbesc foarte mult despre ce a fos. Nu mă mai supără nimic de mult, mai ales pentru că sunt lucruri pe care le știam. Nu mă mai mișcă nimic. Eu de asta am plecat de acolo. A fost așa: “A apărut? Ce bine că au aflat și oamenii ăștia!”. Am regula aceasta, într-adevăr. (n.r. să nu țină legătura cu foștii). Am văzut, lumea este fiartă pe mine, probabil și din cauza energiei mele. Tocmai de asta, în ultimul timp nu am mai zis absolut nimic și nu am mai comentat pe marginea vreunui subiect, îmi consum energia și nu are rost. Important este să fiu fericită cu orice activitate pe care o fac”, a spus Ramona Olaru, conform Ego.ro.