Cătălin Cîrjan pus la zid de Ionel Ganea: „Tu nu joci la echipa de club, ești acolo la număr și vii apoi și impui pretenții?

Fostul campion cu Rapidul în 1999, Ionel Ganea recunoaște că nu știa de existența lui Cătălin Cîrjan înainte să fie împrumutat de giuleșteni de la Arsenal. Fostul mare internațional l-a pus la zid pe tânărul fotbalist, care a fost protagonistul scandalului neconvocarii în lotul selecționatei României U21 pentru Campionatul European 2023.

„Cîrjan? Sincer, nici n-am auzit de Cîrjan până să vină la Rapid. Era nemulțumit că nu e la națională... Care națională? Aia de sămânțari? Tu nu joci la echipa de club, ești acolo la număr și vii apoi și impui pretenții? Nu înțeleg!

Eu am jucat 5 ani în Liga 1 și abia după 5 ani am fost convocat la echipa națională, dar în probe! Era Viorel Moldovan, era Vlădoiu, era Craioveanu, era Adrian Ilie. Eu eram la număr”, a declarat Ionel Ganea, potrivit gsp.ro.

Cătălin Cîrjan împrumutat vara aceasta de la Arsenal [Sursa foto: Instagram @cirjancatalin]

Declarația lui Cîrjan după remiza cu Botoșani

Cătălin Cîrjan a susținut la flash-interviul din finalul partidei cu Botoșani că este foarte supărat și dezamăgit. Tânărul jucător împrumutat de Rapid de la clubul londonez, Arsenal, a gafat la golul lui Eduard Florescu, și a ținut să-și ceară scuze public față de susținătorii echipei.

„Sunt foarte dezamăgit. Cred că am avut o primă repriză bună, am fost peste ei. În a doua repriză, am început bine, dar am făcut două greșeli persoanle și asta ne-a costat cele trei puncte.

Sunt dezamăgit, am făcut și o greșeală. Am luat al doilea gol din cauza mea. Aș vrea să îmi cer scuze, dar nu mai pot da timpul înapoi. Voi munci, iar la meciul următor sper să mă revanșez. Dacă nu s-a dat fault, înseamnă că nu a fost. A fost greșeala mea, mi-o asum, iar la meciul următor nu se va mai întâmpla.

Am fost supărat că am greșit, nu e vorba de înlocuire. Am greșit, s-a întâmplat, așa e la fotbal. Noi muncim în fiecare săptămână, dăm totul pe teren. Nu a fost să fie în seara asta. Sunt convins că vom câștiga weekendul următor”, a declarat Cătălin Cîrjan la flash-interviu.