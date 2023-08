In articol:

Dan Șucu, acționarul ce deține majoritatea la Rapid, a plătit suma de 600.000 de euro pentru transferul jucătorului Albion Rrahmani de la clubul FC Ballkani, fosta adversară a CFR-ului din cupele europene.

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani este încrezător în viitoarele sale performanțe odată cu semnare cu gruparea giuleșteană.

Atacantul a reușit să înscrie 30 de goluri în 50 de meciuri în tricoul celor de la FC Ballkani în sezonul trecut și țintește cât mai sus după ce a semnat cu Rapid.

Un nou jucător de senzație adus de Dan Șucu la Rapid! Declarația jucătorului: „Lewa a rămas porecla mea”

Într-un interviu acordat recent pentru formația din Giulești, Albion Rrahmani a declarat care era porecla sa pe când juca în Kosovo, dar și planurile pe care le are odată cu transferul în Superligă.

„ Mă simt foarte bine. Sunt foarte entuziasmat să fiu aici. Îmi doresc să-mi demonstrez valoarea cât mai curând în fața suporterilor și a clubului. Sunt nerăbdător să debutez și să obținem performanțe. Am ales Rapidul datorită proiectului care se dorește a fi implementat aici. Este un proiect foarte bun și am simțit că este cel mai bine să fiu aici Am văzut materiale video, meciurile. Sunt ‘nebuni’ (n.r. fanii), îmi plac foarte mult şi îmi doresc să le demonstrez. Şi da, îi admir.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: STENOGRAME. Loredana a aruncat pe geam valiza cu trupul Alinei, după ce a comis crima. Ce i-a scris iubitului victimei- stirileprotv.ro

Da, este foarte bine pentru mine (n.r. competiţia pentru postul de titular cu Marko Dugandzic). Îmi doresc să fiu golgheter şi în România. Voi face tot ce pot pentru a atinge acest obiectiv. Eu sunt rapid, sunt inteligent şi sunt foarte bun în duelurile ‘unu-la-unu’ cu portarul şi multe alte calităţi.

Am o poreclă, ‘Lewandowski’. Asta este, fanii din Kosovo îmi spuneau asta şi ‘Lewa’ a rămas porecla mea!

Mi-am propus să înscriu multe goluri pentru că îmi doresc să fiu golgheterul campionatului şi al Europei ”, a declarant Albion Rrahmani.

Citește și: Neymar își încheie socotelile cu PSG! Atacantul a anunțat că își dorește să plece în această vară

Citeste si: „A fost sigur că voi muri, a fost distrus, dar s-a rugat pentru mine. Când am ieșit din comă a venit la spital.” Ce a declarat Dana Roba despre Beni, bărbatul cu care a fost surprinsă pe străzile din Timișoara- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Crima de la Mangalia. De ce ar fi fost ucisă Alina Ciobanu, tânăra de 18 ani? Dan Antonescu, criminolog: ”Este foarte posibil ca cele două să și-l fi disputat pe acel iubit”- stirilekanald.ro

Citeste si: Când începe Programul ”Litoralul pentru Toți” 2023? Cât vor costa cazările- radioimpuls.ro

Conducerea din Giulești a reușit să îl aducă la club pe Albion Rrahmani (22 de ani), kosovarul care visează să ajungă golgheterul Europei. [Sursa foto: Instagram @fcrapid1923oficial]

Citește și: Stadionul unde va disputa FCSB partida din Conference League a fost stabilit! Gigi Becali: „Am anunțat deja UEFA”

Transferurile giuleștenilor în perioada de mercato din vara aceasta

Rapid a reușit să facă schimbări majore în ceea ce privește transferurile din vara aceasta. Conducerea Rapidului i-a adus pe:

Albion Rrahmani (600.000 de euro/ FC Ballkani);

Claudiu Petrila (500.000 de euro/ împrumutat de la CFR Cluj);

Omar El Sawy (400.000 de euro/ Csikszereda);

Christopher Braun (150.000 de euro/ CFR Cluj);

Iulian Cristea (adus gratis);

Răzvan Oaidă (adus gratis);

Borja Valle (adus gratis);

Claudiu Micovschi (adus gratis);

Cătălin Cîrjan (împrumutat de la Arsenal);