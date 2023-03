Cătălin Cîrjan rupe tăcerea! Totul despre scandalul convocării: „Nu mai e naționala României, e naționala unor interese!”

In articol:

Cătălin Cîrjan a lămurit controversa legată de convocarea sa la echipele naționale U20 și U21, după ce s-a scris că a refuzat să îmbrace tricoul României.

Cătălin Cîrjan a făcut lumină în scandalul convocării la echipele naționale U20 și U21

Cătălin Cîrjan (20 de ani), jucător la Arsenal, s-a aflat în mijlocul unei controverse legate de convocarea la naționala U20, respectiv U21 a României. Mijlocașul a dezvăluit că inițial fusese convocat la U21, iar în ultima clipă i s-a comunicat că va face parte din lotul lui Pancu la U20.

Astfel, Cîrjan își justifică decizia de a spune „nu” tricolorilor prin prisma comportamentului selecționerului Emil Săndoi, despre care afirmă că l-a lăsat „cu ochii în soare”.

„Pentru ca lumea sa înțeleagă exact cum au stat lucrurile, trebuie să spun de la început că eu am primit o convocare la echipa națională U21. Cei de la Arsenal m-au întrebat dacă doresc să particip și am acceptat imediat. Mai mult decât atât, am și cumpărat bilete de avion pentru mine și pentru părinții mei, deși era obligația Federației să se ocupe de transportul meu.

Cu două zile înainte de anunțarea lotului, am fost sunat de domnul Săndoi, care mi-a recomandat să merg, până la urmă, la U20. Vă dați seama că în primă fază nu mi-a convenit și i-am argumentat domnului Săndoi de ce nu e în regulă să procedeze așa. Dar i-am spus că îi respect decizia de a nu mă convoca.

Mi-a transmis că se va consulta cu colaboratorii dumnealui și că vor lua o decizie. 'Păstrăm legătura' au fost ultimele lui cuvinte. N-am mai păstrat nicio legătură, am aflat apoi că nu am fost inclus în niciun lot.”, a declarat Cătălin Cîrjan, citează digisport.ro.

Totodată, mijlocașul lui Arsenal a adăugat că gruparea engleză nu a primit nicio convocare de la U20, dar și că acesta nu a vorbit niciodată cu Daniel Pancu, selecționerul României U20. „La Arsenal nu s-a primit nicio convocare de la U20. Cu domnul Pancu nu am vorbit in viața mea, de asta am și ramas dezamăgit când a spus că a aflat de la Emil Săndoi că nu vreau să vin.”, a spus Cîrjan pentru PlaySport.

Mijlocașul lui Arsenal: „Nu mai e naționala României, e naționala unor interese!”

Cătălin Cîrjan a continuat dezvăluirile, spunând că se simte nedorit. Mai mult, acesta consideră că nu a fost chemat la U21, întrucât acestea au fost ultimele meciuri înainte de EURO, iar prezența sa nu ar fi dorită în campionat: „Mă simt nedorit. Îi obligă să mă bage în seamă doar faptul că pe tricoul meu scrie «Arsenal». Știu ce spun, mă bazez pe multe întâmplări care au avut loc și care mă fac pe mine și pe familia mea să înțelegem că nu au fost doar simple coincidențe.

Eu nu am fost chemat acum la U21 pentru că sunt ultimele meciuri înainte de Euro și nu se dorește ca eu să fiu acolo. Sunt sigur că le-a fost teamă că, dacă vin acum și demonstrez că am valoare, s-ar putea să aibă probleme cu oamenii în momentul în care nu aș fi fost inclus în lotul final. Așa, s-au gândit să mă trimită la U20, unde știm ce rezultate au fost. Au vrut să mă compromită, să spună pe urmă: «Cîrjan de la Arsenal… Nu e nimic de capul lui de moment ce naționala pierde într-o asemenea manieră cu el în teren»”.

Cu toate acestea, fotbalistul de 20 de ani spune că nu va refuza pe viitor să joace în tricoul naționalei României: „Din păcate, ce nu știu mulți este că naționala României nu prea mai e a României. E naționala unor diverse interese, iar eu nu sunt acolo pentru că nu reprezint acele interese. Dacă voi juca vreodată pentru România, o voi face cu responsabilitate pentru țara mea. Nu vin pentru domnii Stoichiță sau Săndoi sau pentru altcineva, vin pentru țara mea. Nu voi refuza niciodată echipa națională a României, oricât de mult s-ar strădui unii să lase impresia asta.”, a plusat Cîrjan potrivit sursei citate anterior.

