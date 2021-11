Cătălin Măruță, propunere incredibilă pentru Bianca Drăgușanu! Cum a reacționat vedeta: „Dacă mă plătești bine, o fac”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și cunoscute vedete de la noi. Este o prezență greu de trecut cu vederea, care reușește cu brio să le facă domnilor inima să bată cu putere, iar doamnelor și domnișoarelor le stârnește sentimente precum invidie și gelozie.

Are o mulțime de operații și intervenții estetice la activ, însă nu se teme să recunoască acest lucru, ba chiar spune că va continuă să se îmbunătățească până când va ajunge la cea mai bună versiune a sa.

Bianca Drăgușanu se simte extrem de bine în propria piele, iar atunci când Cătălin Măruță i-a lansat o provocare în direct, aceea de a se demachia live, diva nu a ezitat, însă, pentru a face acest lucru vrea să fie renumerată.

„Ce zici dacă vii odată la TV să te demachezi, live?”, a întrebat-o Cătălin Măruță pe vedetă.

„Dacă mă plătești bine, o fac, dar nu o să fac nimic gratis ca să demonstrez ceva cuiva. Am mai făcut asta în urmă cu mult timp la o emisiune. Eu sunt frumoasă oricum. Nu am nici gene, mi-am aplicat doar acum, dar le dau jos”, a fost răspunsul Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, o femeie independentă: „ ,Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură”

Diva spune că își asigură singură un trai de lux și nu are nevoie de nimeni.

Este un antreprenor de succes, care a reușit să pună pe picioare o afacere cu rochii de ocazie, blănuri și echipamente de sport, care merge ca pe roate și, de asemenea, Bianca Drăgușanu se laudă că face bani buni din contractele de imagine.

,,Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum e normal să am în jur doar oameni de succes.

Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi an cu o casă de pariuri, etc. Eu nu câștig bani neaparat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, a decvăluit Bianca Drăgușanu la o emisiune televizată.