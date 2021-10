Bianca Drăgușanu, poveste de viață neștiută! Abia acum a spus de ce au divorțat părinții și de ce a fost crescută de tată: "Am condamnat-o pe mama mult"

In articol:

Bianca Drăgușanu este cunoscută de o țară întreagă pentru frumusețea sa, activitățile sale și mai ales pentru relațiile controversate.

Bianca Drăgușanu, adevăruri nespuse. A fost crescută de tată

Însă, în spatele femeii puternice de astăzi, care duce o viață confortabilă, se află o poveste mai puțin știută. Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul în fața lui Mihai Ghiță, în emisiunea online "În oglindă" și a vorbit despre decizia ei de a rămâne cu tatăl, după divorțul de mama sa.

Astăzi este una dintre cele mai râvnite femei din România, cu o siluetă de invidiat, mereu frumoasă și aranjată. Dacă astăzi își permite orice, conduce mașini de lux și călătorește în țări exotice, toate acestea erau un vis în copilăria Biancăi Drăgușanu. Un vis pentru care a muncit și a reușit să-l îndeplinească.

"Pe mama o cheamă Madi, pe tatăl meu îl cheamă Radu și pe sora mea Oana Roxana. Am crescut într-o singură cameră ani de zile, cu o singură pereche de pantofi.

Am fost un copil amărât și am crescut alături de atta câțiva ani. Tatăl meu fiind bărbat, m-au marcat câteva experiențe. Trecerea de la copil la adolescent, tata nu prea le avea în ale comunicării, sunt multe lucruri de care îmi aduc aminte și aș fi vrut să le uit. Tata se chinuia și făcea pe reșou cartofi prăjiți, eu am stat vreo 4 ierni cu aceeași pereche de pantofi și ca să nu mi se ude șosetele îmi punea pungă peste șosete.Am avut o copilărie grea și țin minte. Dormeam înfofolită că era foarte frig.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, despre implicarea lui Victor Slav în viața Sofiei: „Se putea mai bine de atât”

Eu mie îmi promiteam că atunci când o să fiu mare o să-mi ajut părinții. Dormeam în pat cu el și îl iubeam atât de tare, așa încât a doua zi când știam că trebuie să plece de lângă mine mă legam cu o eșarfă de mâna lui.

Nu știu cum făcea că reușea să se dezlege fără să mă trezească și pleca în cantonament sau unde avea treabă. La doi ani a venit și sora mea și am crescut din inerție. Tatăl meu pleca 3-4 săptămâni în cantonament. Mă simțeam a nimănui. Mama și-a dorit să fie lângă noi, dar așa a fost atunci.", a mărturisit Bianca Drăgușanu în emisiunea online "În oglindă".

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Citeste si: Ce lecții importante a învățat Bianca Drăgușanu din fostele relații: „Dacă un bărbat ridică mâna la tine...”

De ce s-au despărțit părinții Biancăi Drăgușanu și de ce și-a condamnat mama

Bianca Drăgușanu, alături de tatăl său și fostul soț, Victor Slav [Sursa foto: Instagram]

A înțeles târziu decizia părinților săi, dar Bianca recunoaște că și-a condamnat mama atunci când și-a refăcut viața.

"Eu nu am înțeles de ce s-au despărțit, dar după 10-15 ani mi-am dat seama că mama se simțea foarte singură și avea nevoie de tatăl meu, care era mai mult absent din cauza serviciului. În viața mamei a apărut altcineva cu care s-a și recăsătorit atunci, iar eu am condamnat-o foarte mult, pentru că îl iubeam pe tata foarte mult și îmi doream familia. Neînțelegând-o pe mama și neînțelegând lipsurile unei femei...o femeie nu are nevoie doar de partea materiaă, deși tata câștiga foarte bine în acea perioadă și suplinea absența lui, dar banii nu sunt totul. Eu am ales să plec cu tata într-un context în care banii nu contau și nici nu mai existau. Ea a luptat să ne aducă înapoi, dar a fost decizia noastră, pentru că în instanță ne-a întrebat cu cine vrem să rămânem.

Citeste si: Sofia i-a pus întrebarea Biancăi Drăgușanu, după ce a văzut totul pe internet: „Unde e domnul ăsta...”

Nu a fost vina vreunuia dintre ei. A fost soarta. După câțiva ani m-am reîmprietenit cu mama, cu soțul mamei mele, care mi-a fost de ajutor și s-a implicat și se implică în viața copilului meu, iar copilul meu îi spune bunicule și îl iubește. Am devenit o familie frumoasă, neunită de altfel, dar ne iubim și suntem alături unii de ceilalți.", a povestit Bianca.

Citeste si: Amendă de 5.000 de lei pe numele Biancăi Drăgușanu, anulată în instanță! Vedeta fusese sancționată că a petrecut în pandemie, după ora 23:00! Cum au argumentat judecătorii? EXCLUSIV

Tatăl Biancăi Drăgușanu nu și-a mai refăcut niciodată viața: "Cred că și acum o iubește pe mama"

Dacă mama sa s-a recăsătorit, tatăl Biancăi este singur și nu s-a afișat niciodată cu vreo femeie în fața fetelor sale.

"Tatăl meu cred că și în ziua de azi doarme cu poza mamei mele în casă și o are și în portofel, după 30 și de ani. Eu nu l-am văzut cu o altă femeie. Dacă lucrurile ar fi fost încheiate, nu ar reacționa așa. Părinții mei s-au iubit foarte mult. Tata a fost un bărbat foarte frumos și încă este chiar dacă are aproape 70 de ani. Este un bărbat impecabil, înalt, atlet, viață impecabilă.", a mai spus vedeta.