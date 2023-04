Cătălin Măruță s-a panicat când Karmen n-a mai ajuns la emisiune și a sunat-o în direct! Artista avusese parte de un incident în trafic

In articol:

Printre invitatele în emisiunea lui Cătălin Măruță de ieri se număra și Karmen, artistă apreciată în industria muzicală românească și, mai nou, actriță! Ei bine, se pare că tânăra a avut parte de un eveniment nefericit în trafic, în timp ce se îndrepta spre platou.

Ce a pățit Karmen în drum spre emisiunea lui Cătălin Măruță

Când a văzut că nu mai ajunge la timp pentru transmisiunea în direct, prezentatorul TV a sunat-o și nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat. După câteva minute bune de întârziere a ajuns și vedeta, care a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, de fapt.

Fiica lui Adrian Minune a trebuit să plece rapid de acasă, căci deja întârziase la emisiune, astfel că s-a urcat în mașină și a pornit în goană spre Cătălin Măruță. Numai că din cauza agitației nu a mai putut fi la fel de vigilentă și, într-un moment de neatenție, aceasta a lovit cu roata autoturismului bordura și nu a mai putut să-și continue drumul. Fără să se panicheze și pentru că trebuia să fie la o anumită oră în platou, Karmen a parcat bolidul și a comandat o altă mașină care a adus-o în emisiune.

Totuși, pentru a se asigura că aceasta este bine, prezentatorul TV a sunat-o să o întrebe ce s-a întâmplat, fiind vizibil speriat că s-ar fi putut întâmpla ceva.

Între timp, însă, aceasta deja ajunsese la studio și a intrat cât a putut de repede în direct alături de el, unde a povestit cu lux de amănunte toate peripețiile pe care le-a întâmpinat pe drum.

„Bineînțeles că am întârziat cu pregătitul, am plecat de acasă grăbita cu mașina și grăbindu-mă foarte tare am luat o bordură, cauciucul s-a crăpat, am parcat mașina regulamentar și am luat o mașină ca să ajung. Doar cauciucul, nu am nicio daună, totul e în regulă”, i-a povestit artista lui Cătălin Măruță.

Ce a făcut soțul lui Karmen, după ce a aflat ce a pățit aceasta

Bogdan Căplescu nu a stat cu mâinile în sân, după ce soția lui a avut parte de incidentul neplăcut în trafic și a făcut un gest de milioane pe care Cătălin Măruță l-a aplaudat. Partenerul de viață al lui Karmen a venit până la studioul emisiunii și i-a lăsat parcată o altă mașină cu care aceasta să se poată întoarce acasă. Chiar prezentatorul TV i-a înmânat cheile de la mașină

„Bravo, nota 10, el s-a dus și ți-a adus mașina, uite cheile”, a fost reacția lui Cătălin Măruță.