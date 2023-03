Cătălin Moroșanu a spus care este cea mai mare problemă în rolul de tătic! Cu ce îl pune în dificultate micul Patrick: "Nu sunt făcut pentru așa ceva" | EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai iubiți și apreciați sportivi de la noi din țară, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas și cu care păstra legătura prin intermediul rețelelor de socializare.

Cătălin Moroșanu, probleme în rolul de tată

Cătălin Moroșanu este un om foarte iubit de public, astfel că mereu îi surprinde cu diverse proiecte. Luptătorul a început să aibă activitate și în domeniul muzical, nu doar în cel sportiv.

Cătălin Moroșanu are un fiu superb, Patrick, însă încă nu s-a obișnuit cu un lucru: schimbatul scutecelor. Luptătorul de MMA susține că trebuie să apeleze la soția lui să îl ajute, pentru că el nu se pricepe deloc.

"Nu mă descurc să schimb scutece. N-am schimbat, e greu. Nu sunt făcut pentru așa ceva, dar sincer o să încerc o dată să schimb scutecul lui Patrick. O iau pe soția mea și o pun să îmi arate cum trebuie să schimb. O să fac asta o dată.", a declarat Cătălin Moroșanu.

Citeste si: Mădălina Crețan, adevărul despre moartea soțului ei: "A avut perioade în care s-a chinuit" Iris, fiica lui Nosfe, a presimțit moartea tatălui său- kanald.ro

Citeste si: O femeie gardian, filmată în timp ce sugea degetul unui deținut într-o închisoare. Imaginile au fost făcute publice| VIDEO- stirileprotv.ro

Felicia Akkya, sfaturi pentru Cătălin Moroșanu

Felicia Akkaya, psiholog specialist pentru copii, vine cu sfaturi prețioase pentru Cătălin Moroșanu. Aceasta îl îndeamnă să fie mai mult alături de soția sa și să o surprindă cu câte o mână de ajutor în ceea ce îl privește pe cel mic.

"Iubirea și nevoia de susținere a soției nu este doar în acel moment când trebuie schimbat acel scutec. Uneori obosim, avem nevoie să păstrăm 5 minute pentru noi și să ne bucurăm că odorul nostru, pentru care facem aceste eforturi este în siguranță. Îți garantez că dacă tu ești atent la acele momente și vii să suplinești bucățica aia în care este foarte obosită și are nevoie de sprijin și rămâi cu cel mic, ca ea să poată dormi o jumătate de oră în plus sau să rămână în baie să se aranjeze, face mai mult decât toate scutecele la un loc. Mamele nu au foarte multă nevoie de ajutorul fizic, cât au nevoie de susținere. Au nevoie să se simtă văzute, înțelese, susținute. Cu siguranță se descurcă să le facă pe toate, ci are nevoie să vadă că mai există în ochii tău, al tatălui. Rămâi lângă, susține-o și amintește-i că ești lângă ei, soția și copilul.", a explicat Felicia Akkaya, la Consilier de vedete.

Citeste si: „Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează.” Tatăl Loredanei Groza, declarații despre despărțirea fiicei sale de Andrei Boncea- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate? Tradiții și obiceiuri străvechi!- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, dezvăluiri neașteptate despre artistă:”Lumea a judecat-o foarte greșit, fără să se știe motivul. Vrea copii”- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!