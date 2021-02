Cătălin Moroșanu, acuzații grave la adresa lui Culiță Sterp. Ce alianțe se fac la Survivor România: „Adevăratul om care stă în spatele lor este Culiță!”

In articol:

Prieteniile formate la începutul competiției Survivor România în echipa Faimoșilor se destramă pe zi ce trece. Deși Cătălin Moroșanu și Culiță Sterp nu au avut niciun conflict în Dominicană, iată că luptătorul vine cu o teorie care arată dinamica reală a grupului.

Cătălin Moroșanu, acuzații grave la adresa lui Culiță Sterp

Echipa Faimoșilor a fost greu încercată în această săptămână la Survivor România, după ce a pierdut ambele jocuri de imunitate. Roxana Nemeș și Simona Hapciuc au fost propuse pentru eliminare, iar în această seară una dintre concurente va părăsi competiția.

Simona: Mă așteptam la cinci voturi, patru sigure și de al Anei eram între, deoarece nu am avut nicio divergență cu ea. Au nominalizat-o pe Roxana, e cunoscută și are susținători, apoi pe mine.

Sebi: I s-a părut nedrept că am nominalizat-o. Ea nu e slabă pe traseu, dar are un genunchi care o poate lăsa pe traseu. Se aștepta Roxana să mă voteze și astăzi Moroșanu cum am fost votat ieri.

Simona: Fiecare își spune părerea în felul lui. Dacă simți că sunt mai îndepărtată de tine, nu sunt, dar încerc să mă îndepărtez de situație să nu iau un șoc la consilul de eliminare.

Culiță Sterp, deconspirat de Cătălin Moroșanu la Survivor România

Cătălin Moroșanu consideră că în spatele alianței formată din Zanni, Sebastian

Chitoșcă, Ana Porgras și Cosmin Stanciu se află Culiță Sterp . El spune despre cântăreț că se află în spatele deciziilor pe care le ia acest grup.

Sebi: Dar noi nu am fost corecți? Nu am votat corect? Am votat noi pe Moroșanu? Am votat noi pe Elena?

Zanni: Și dacă votăm

Moroșanu, nu era la ambiție, că Moroșanu e veriga slabă, ne uităm numai la fete la verigi slabe, dar Moroșanu e verigă slabă.

Moroșanu: Eu sunt un pericol pentru Culiță, nu sunt un pericol pentru el. Adevăratul om care stă în spatele lor este Culiță.