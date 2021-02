Alex Velea îi ia apărarea lui Zanni! Ce are de spus despre concurentul de la Survivor România: "Zanni e sărac lipit pământului, dar cinstit..."

In articol:

Se cunoaște deja faptul că Alex Velea îl susține necondiționat pe Zanni la Survivor România. Pe lângă faptul că artiștii colaborează din punct de vedere profesional, iubitul Antoniei îl vede pe Faimos pe ca un prieten. Pe contul său de Instagram, Alex a postat un mesaj pentru a clarifica ieșirea nervoasă a concurentului.

Cântărețul este de părere că Zanni a cedat în fața nervilor și că a pornit un scandal cu Elena Marin din cauza presiunii. În continuare, a mai susținut faptul că prietenul lui nu este hoț, așa cum a fost acuzat în emisiune. Ba chiar mai mult, Velea susține că a fost acuzat pe nedrept și că Faimosul este extrem de cinstit. Totuși, acesta nu a fost de acord cu modul în care concurentul din echipa Faimoșilor a reacționat, dar crede cu tărie că își va cere scuze pentru cele spuse.

Citeste si: Zanni îl atacă dur pe Cătălin Moroșanu la Survivor România: „Mi-a fost mie rușine de rușinea lui...” Nici Jador nu a scăpat: „Avea o șmecherie că se p*** pe fiecare!”

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

"În ceea ce privește incidentul cu Elena Marin, pot să vă spun că nu susțin genul ăsta de limbaj, mai ales cu o femeie, dar o să susțin mereu dreptatea. Nu vreau să-i justific nici comportamentul, nici limbajul, dar vă spun cu mâna pe inimă că a fost acuzat pe nedrept că e hoț. Ăla a fost momentul în care Zanni a înnebunit. Zanni e sărac lipit pământului, dar cinstit. E cum vreți voi, dar nu hoț. Neavând cum să-și dovedească nevinovăția a început să acumuleze energie negativă. Și ieri a cedat în fața nervilor. Nu a ales cuvintele potrivite pentru a-și exprima dreptatea și sunt convins că o să-și ceară scuze. Acolo, acum sau acasă, după terminarea concursului. Hai Zanni! Cele bune să se-adune, cele rele să se spele!", a scris Alex Velea pe Instagram.

Zanni, reacție acidă la adresa Elenei Marin

Scandalul dintre Zanni și Elena Marin a luat amploare, iar cei doi concurenți de la Survivor România și-au aruncat cuvinte grele.

Alex Velea îi ia apărarea lui Zanni! Ce are de spus despre concurentul de la Survivor România: "Zanni e sărac lipit pământului, dar cinstit..."[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Scandal între Zanni și Elena Marin în Consiliu, la Survivor România 2021! S-au dat toate cărțile pe față: „Nu mă așteptam să fiu atât de sălbatic! Nu îmi place ea deloc, e o falsă”

"După o discutie cu cineva a venit la mine convinsa ca eu i-am furat mancarea. Eram la foc, nu am mai dormit de nervi, și am simtit sa o jignesc si eu inapoi si m-am abtinut. S-a intamplat a doua oara sa i se fure portia, eu am facut un pas spre ea, am vorbit si ne-am impacat. Dupa o zi sau duoua i s-a furat iar ceva si eu eram putin mai departe si ea m-a tras pe mine de ureche in privire si atat a fost. Nu cred că aici este un loc in care sa fiu elegant. Am crezut ca nu o sa ma cert cu nimeni, nu exista menajare. Când m-a tras a doua oara pe mine de ureche mi s-a rupt filmul si asta sunt. Nu o sa o las pe Elena Marin sa imi spuna asa ceva si nici nu pot sa am o conversatie cu Elena Marin. A indraznit sa imi spuna „caministule”. Daca ma faci caminist, eu imi asum ca am stat la camin si iti demonstrez eu.

Cand ajung acasa o sa imi cer scuze, o sa fiu calm, toata lumea stie ca sunt foarte calm. Nu imi place de multi de aici, dar asta este. Nu a injurat-o nimeni cum spune ea. Morosanu m-a amenintat cu bataia, mi-au mai spus si altii. Femeile cauta sa deschida o usita de fiecare data sa se afirme. Caut si eu sa ma afirm, dar nu planga, eu pot sa ma afirm si cand tac”, a spus Zanni de la Survivor România 2021.