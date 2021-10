Cătălin Moroșanu, adevărul despre presupusul divorț de soție: „Mai ieșeam în cluburi...”

In articol:

Cătălin Moroșanu și Georgiana sunt îmrpeună de mai bine de 19 ani și se iubesc la fel de mult ca în prima zi. Celebrul sportiv a vorbit cu fiecare ocazie despre cât de mult își iubește soția, alături de care are o fetiță, Natalis. În presă s-a vehiculat de multe ori că cei doi s-ar fi despărțit sau urmează să divorțeze, zvonuri care au fost de fiecare dată negate de Cătălin Moroșanu.

„Eu cu soția mea avem o relație de 19 ani. Făceam împreună naveta cu trenul, stăteam la 18 kilometri de Iași și veneam cu trenul. Împreună am stat în căminul de studenți, împreună am stat în chirie, împreună ne-am făcut casa de la Iași. Împreună am făcut foarte multe lucruri.

Într-adevăr mai ieșeam în cluburi cu băieți, cu fete, și automat apărea «Uite ce face, vorbește cu persoana respectivă, uite ce se întâmplă». Presa abia așteaptă să vină cu totul felul de titluri scandaloase. Nu s-a pus niciodată problema să divorțăm”, a declarat Cătălin Moroșanu, potrivit Gazeta Sporturilor.

Cătălin Moroșanu și Georgiana

Cătălin Moroșanu, declarație de dragoste pentru soția lui

Cătălin Moroșanu a spulberat orice zvon despre o presupusă despărțire de soția lui, după ce i-a postat un mesaj de dragoste pe rețelele de socializare.

„Ai fost alaturi de mine din prima zi, iar de atunci au trecut 17 ani. Nu aveam sa iti ofer nimic material, faceam impreuna naveta cu trenul, locuiam in caminele de la Vladimirescu si singura distractie pe care ne-o permiteam era sa ne plimbam de mana in Copou.

Cand ti-am povestit despre visul meu, ai fost alaturi de mine din prima clipa. Cand nu aveam nimic, tu aveai grija sa fiu pe drumul bun. Cand ma intorceam obosit de la antrenamente, erai alaturi de mine. Cand pierdeam un meci, tu imi bandajai ranile. Indiferent de timp si timpuri, ai fost in dreapta mea. Mi-ai daruit o comoara, pe Natalis, si m-ai sustinut in fiecare secunda. Acum, cand am totul, eu sunt in continuare fericit ca te am pe tine. Te iubesc!”, a scris Cătălin Moroșanu pe rețelele de socializare.