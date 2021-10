Cătălin Moroșanu, povestea care a stârnit multe reacții din partea internauților. A devenit virală pe rețelele de socializare

In articol:

Aproape un milion de oameni au ascultat cu sufletul la gură povestea relatată de Cătălin Moroșanu despre Sergiu Ciobotariu, tânărul care a impresionat pe toată lumea după ce a mers călare pe cal până la Maternitatea Iaşi, pentru a-şi vizita soţia care tocmai născuse.

Fostul sportiv a fost profund impresionat de gestul acestuia, iar după ce i-a aflat povestea, a decis că trebuie să de a o mână de ajutor. Astfel, într-un timp extrem de scurt a reușit să strângă bani pentru a-i cumpăra o casă și a-i da șansa la un trai mult mai bun. Cătălin Moroșanu a reușit să-i facă pe oameni să pună mână de la mână și să-i dea o șansă lui Sergiu Ciobotariu la o viață decentă, iar acesta a dat cu piciorul la tot!

„ L-am ajutat. Primeam telefoane de la oameni. Câte lucruri a primit de la toţi românii, au donat haine. Avea cont de euro şi cont de lei. În două săptămâni şi jumătate, am strâns 43.000 de euro. I-am găsit casă la 37.000 de euro. I-a lăsat fostul proprietar carne în frigider, că avea nevoie. Primul lucru pe care l-am văzut că scârţâie, am vrut să îl angajez, l-am programat la vizita medicală, nu mi-a mai răspuns la telefon, nici el, nici fratele lui, nici tatăl lui.

M-am supărat pe el, vorbisem în Iaşi să îl angajez. Aflu dup-aia că a condus maşina fără carnet, dar toţi greşim. M-a deranjat că s-a mutat de acolo, a cheltuit toţi banii şi s-a întors tot în sărăcia aia, în mocirla aia ”, a dezvăluit Cătălin Moroşanu, la o emisiune.

Clipul a devenit viral pe rețelele de socializare.

Cătălin Moroșanu și Sergiu Ciobotariu

Sergiu Ciobotariu: „ Am vândut casa pe care am primit-o inițial”

Tânărul a vândut casa cumpărată de Cătălin Moroșanu cu banii din donații și și-a cumpărat o altă locuință și și-a ajutat și ceilalți membrii ai familiei.

Sergiu spune că nu se putea descurca acolo unde fusese mutat de fostul sportiv.

„Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial”, a spus Sergiu Ciobotariu, pentru BZI.