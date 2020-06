Cătălin Moroșanu, primele declarații despre al doilea copil

In articol:

Invitat la Teo Show, Cătălin Moroșanu a făcut primele declarații despre noile sale planuri de viitor. Împreună cu soția lui, cei doi își mai doresc un copil. Fostul luptător de K1 susține că timpul trece foarte repede și e timpul să mai facă un copil.

„Ne dorim foarte mult să mai avem un copil. Ne dăm seama că timpul trece. Împlinesc luna asta 36 de ani. Simt că îmbătrânesc. Eu cred că vreau să fie fata, iar nevasta mea la fel. Cred că Georgiana ar vrea o fetiță, fetele sunt mai aproape de părinți. Băiatul e vagabond”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Căătlin Moroșanu și soția lui sunt împreună de 18 ani.

„Ea m-a cunoscut înainte să fac K1. Ea avea 16 ani, iar eu aveam 17 ani. Facem 18 ani, am crescut împreună. Chiar am întrebat-o ce a văzut la mine, ea mereu a fost frumoasă”, a declarat Cătălin Moroșanu, despre soția lui, Georgiana.

Citeste si: Alertă pentru românii care pleacă în Marea Britanie. Măsura îi vizează pe toți

Citeste si: Becali a comis-o în stil mare la Londra. E primit ca un REGE în Regat

Citeste si: Ștefan Stan a anunțat sexul viitorului său copil, în direct! „Voi fi tată de...”

Cătălin Moroșanu a aruncat bomba! Va fi din nou tată? „Nu are importanță ce e, doar să fie sănătos”

Cătălin Moroșanu a dat vestea cea mare. Este pregătit să devină tată din nou și a declarat că deja lucrează la asta, alături de soția lui.

Dovada că lucrurile merg din ce în ce mai bine între Moroșanu și femeia din viața lui este ultima declarație a bărbatului. Acesta a declarat recent că își mai dorește un copil și că lucrează deja la asta. Cei doi soți mai au o fată.

”Când îmi iau fata în brațe este cel mai frumos moment din viața mea, este o realizarea foarte mare. Înainte să o am pe fiica mea, la vreo 22 de ani, ziceam că am timp și de copii, că oricine poate face copii, că eu trebuie să am glorie, să fiu în top.

Acum, la vârsta de 35 de ani, văd cât de important este copilul. Am avut și glorie, sunt și în top, dar am și un copil. Când ai un copil, se schimbă total viața. Acum ne mai dorim un copil și acum trebuie să mai facem, cât mai putem. Ne mai dorim un frățior sau o surioară pentru fata mea, nu are importanță ce e, doar să fie sănătos”, a spus Cătălin Moroșanu la un post de televiziune. (Citeste si: Brigitte Năstase, făcută praf de Cătălin Moroșanu, după ce a fost eliminată din competiţie)