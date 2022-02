Cătălin Moroșanu și soția au aniversat 20 de ani relație! Ce secrete ascunde căsnicia sa: „Nu știu cum m-a suportat”.

In articol:

Cătălin Moroșanu este unul dintre personajele publice care nu se laudă doar cu o carieră de succes, ci și cu o viață personală ce se ridică la același nivel.

Luptătorul, chiar dacă are doar 37 de ani, se iubește de 20 de ani cu aceeași femeie și nimic nu pare că le poate sta în cale.

Cu bune și cu rele, cot la cot, cei doi au reușit să treacă cu brio testul timpului. Astfel că, privind în urmă, la începutul relației lor, Moro este de părere că legătura puternică dintre el și Georgiana se datorează faptului că s-au cunoscut de tineri, când el nu era celebru și când posibilitățile lor nu erau ca cele de astăzi.

Luptătorul și cea care i-a dăruit doi copii s-au cunoscut pe când aveau 17 ani și de atunci, zi de zi, Cătălin Moroșanu spune că se miră cum de

partenera sa l-a suportat atâta timp. Însă recunoaște că înțelegerea și acceptarea au venit din ambele părți, conștienți fiind de ceea ce vor de la viață și de la relația lor.

„ Am luat-o de tânără, nu a avut timp să mai găsească alt bărbat. Am luat-o din prima. Am fost mici împreună, am reușit să ne acceptăm unul altuia defectele. Eu nu știu cum m-a suportat femeia asta. Sunt norocos că am cunoscut-o pe Georgiana și că mi-a fost alături de la bun început. Nu am fost vedetă, făceam naveta cu trenul împreună. Sunt chestii frumoase care au fost bine înfipte în subconștientul nostru și cred că lucrurile astea ne-au ținut împreună ”, a declarat Cătălin Moroșanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Un alt secret al durabilității lor ca și cuplu, crede Moroșanu, este și faptul că se văd mai rar.

Distanța la care sunt nevoiți să stea, pentru a evolua profesional, i-a făcut să vadă altfel lucrurile, să își ofere spațiu și să înțeleagă că, pe lângă iubire, respectul și compromisurile sunt cheia unei relații de lungă derată.

„Pe de o parte e și bine (nr. că stau la distanță unul de celălalt mult timp), când venim acasă, e altă senzație când stăm împreună. Nu ne invadăm unul altuia spațiul. Relația înseamnă compromis, relația înseamnă respect față de partenerul tău”, a mai mărturisit sportivul.