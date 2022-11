Cătălin Rizea, prima reacție după ce Adda a lansat prima sa carte: ”Ai început un nou capitol” Artista a avut imediat ceva de spus

In articol:

În ultima vreme, viața Addei a fost un șir lung de situații care au trecut-o de la agonie la extaz și invers, dar acum totul are un sens.

Artista trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, datorită faptului că în urmă cu doar două zile și-a lansat propria carte.

Adda și-a făcut soțul mândru

Întreaga poveste de viață și-a așternut-o pe hârtie, iar sentimentele, trăirile, gândurile, fricile și bucuriile și le-a expus, fără perdea, în fața tuturor.

Iar drept răspuns, în doar două zile, numărul celor care au dorit să o cunoască pe Adda, dincolo de artistul care se prezintă, este considerabil.

Pentru reușita sa, Cătălin Rizea, omul care i-a fost aproape la bine, dar și la rău, a ținut să o felicite în mod public.

Fostul concurent al show-ului de gătit se declară mândru de mama copilului săi, o susține în continuare cu multă iubire și se arată mai sigur ca niciodată că lansarea cărții este, de fapt, un nou început pentru Adda.

”Sunt mândru de tine și te iubesc enorm! Prima ta carte și cu asta ai început un nou capitol. Ești un munte de creativitate și talent! Te iubesc!”, a scris Cătălin Rizea în mediul online.

Cătălin Rizea, prima reacție după ce Adda a lansat prima sa carte [Sursa foto: Facebook]

La rândul ei, Adda a avut și ea de transmis un mesaj pentru toți susținătorii și cititorii ei. Artista se declară mândră de faptul că, în sfârșit, și-a acceptat trecutul, se bucură de prezent și visează la un viitor frumos, dar și că se poate declara un om ce nu are regrete.

Mai mult decât atât, cântăreața a ținut să le mulțumească public tuturor celor care sunt alături de ea pe noul drum pe care a pornit, cel de scriitoare, celor care vor să o descopere și să îi afle povestea.

„Sunt obosită, dar pentru prima dată după foarte mult timp simt o fericire care-mi inundă tot corpul, mă bucur foarte mult că am reușit să lansez cartea. Simt cumva că tot drumul până aici nu a mai fost așa greu, merită! Sunt recunoscătoare că ați comandat cartea în număr așa mare, e unic. Simt că acum am un nou început în față, că m-am eliberat și îmi doresc să vă ajute, să vă inspire. Am fugit o vreme de trecutul dureros, dar m-a prins din urmă, iar acum sunt mândră de el, mă bucur că pot să spun că nu mai am niciun regret. Vă mulțumesc pentru iubire, pentru respect!”, a spus Adda pe Instagram.