Cătălin Zmărăndescu, la un pas să recurgă la un gest necugetat! „M-am urcat pe bloc, la etajul 10”. Cine l-a convins să renunțe? „Dacă sari tu, sar și eu”

Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit un episod absolut șocant care a avut loc în viața lui. După o perioadă plină de obstacole și greutăți, sportivul a simțit că nu mai poate face față, așa că a fost la doar un pas de a recurge la un gest necugetat.

A povestit, în urmă cu puțin timp, cum aproape că și-a luat viața. Deja avea un plan bine stabilit și era pe punctul de a-l duce la bun sfârșit, dar norocul a fost că i-a sunat telefonul, iar la capătul celălalt era salvatorul său!

„A fost cel mai greu moment din viața mea. Dacă rămâneam pe drumul ăla, făceam ani grei de pușcărie. În momentul în care am pierdut totul – și când spun totul, chiar e totul – după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe bloc, la etajul 10 și m-am așezat pe marginea blocului cu picioarele în gol.

Și îmi puneam întrebarea: De ce mai trăiesc? Am fost prost, am pierdut tot, am făcut greșeli, una după alta, nu are rost să mai trăiesc. În acel moment mi-a sunat telefonul”, a dezvăluit Cătălin Smărăndescu, conform Cancan.ro.

Cine l-a convins pe Cătălin Smărănescu că nu sară?

Un bun prieten de-al său, care se întâmplă să fie de meserie psiholog, l-a convins să nu facă nicio mișcare până când nu vine acolo unde e și nu au o mică discuție înainte.

În cele din urmă, Cătălin Zmărăndescu și-a dat seama că era pe cale să facă o mare greșeală, ce le-ar fi provocat o durere enormă apropiaților, dar mai ales soției sale. A învățat din această experiență că fiecare merită o a doua șansă, pentru a îndrepta toate lucrurile de dinainte!

„Era un prieten foarte bun, e psiholog. Mi-a zis: Unde ești? Că vin acum! A venit, s-a așezat lângă mine, m-a luat de mână și mi-a zis: Dacă sari tu, sar și eu. Dar înainte să sari îți spun că ești un prost și un egoist, pentru că te gândești doar la tine.

Și a reușit să mă aducă cu picioarele pe pământ și să mă facă să îmi dau seama cât de puternic sunt. Momentul ăla a fost momentul meu de cotitură, care m-a schimbat foarte mult și m-a făcut să gândesc altfel.

În viața asta, fiecare dintre noi merită o a doua șansă. Dar una e când ți se dă a doua șansă și o accepți cu umilință și încerci să îndrepți tot ceea ce ai greșit, și alta e când accepți a doua șansă ca ceva ce ți se cuvine, și nu înveți nimic din chestia asta. Eu am primit a doua șansă și pentru mine a doua șansă se numește Nicu Gheară și Luiza Smărăndescu, soția mea” , a adăugat Zmărăndescu.