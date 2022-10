Cătălin Zmărăndescu nu mai vrea să audă de Mihai, fiul său cel mare: „Pentru mine, îmi asum ceea ce spun, nu mai există”. Ce mărturisiri neașteptate a făcut, după ani în care nu și-au mai vorbit

In articol:

Cătălin Zmărăndescu se numără printre cei mai îndrăgiți sportivi de la noi din țară, iar acesta a intrat în sufletul românilor prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă de-a lungul timpului de când se află în lumina reflectoarelor.

Un moment de sinceritate a avut și recent, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, acolo unde a fost invitat și a făcut o serie de dezvăluiri sincere din viața sa. Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre un subiect controversat din viața sa, respectiv relația pe care o are cu fiul cel mare, Mihai.

„Cătălin Zmărănescu: Mihai, fiul meu cel mare. Păi nu, în acest moment nu am un fiu mare, ci o fiică cea mai mare, Matilda Victoria, un fiu mic, îl cheamă Cătălin junior...Mihai... e ceva departe în momentul ăsta

Adiță: Te doare chestia asta?

Cătălin Zmărăndescu: Nu mă mai doare nimic. A fost un moment, e normal, știi cum este, când te tai, durează până se închide rana...La mine nici cicatrice nu a rămas, ți-o zic clar. Din punctul meu de vedere sun împăcat că am făcut tot ce mi-a stat mie în putință ca să le fie lor bine. Că mint, că spun lucruri care vor ei să se audă, e strict problema lor, eu n-am să intervin niciodată. În schimb, am să spun o chestie simplă, e foarte ușor să se vaiți că nu ai, e foarte ușor să pozezi în victimă.

De ce încă îl cheamă Zmărăndescu, dacă nu-i place numele ăsta? Să răspundă el.”, a fost discuția dintre Cătălin Zmărăndescu și Adiță, în cadrul emisiunii online ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

Își va ierta sau nu Cătălin Zmărăndescu fiul, dacă acesta i-ar cere iertare

Întrebat de către moderatorul emisiunii online dacă și-ar ierta fiul, în cazul în care tânărul va realiza că a greșit față de părintele său, răspunsul lui Cătălin Zmărăndescu a fost un ”Nu” categoric, explicând că nu are de gând să treacă peste răul pe care l-a făcut copilul său cel mare, Mihai.

„Adiță: Dacă într-o zi vine și spune: iartă-mă tată?

Cătălin Zmărăndescu: Nu există, nu. A făcut mult prea mult rău, a mințit mult prea mult, ca eu să mai îngădui și el știe lucrul ăsta. E mare, e deștept, treaba lui, face ce vrea. Eu sunt genul de om care vede lucrurile altfel. Noi, ca părinți, avem o singură datorie, ca până la 18 ani să le oferim copiilor educație, hrana, îmbrăcăminte.

Adiță: Ești împăcat cu chestia asta!

Cătălin Zmărăndescu: C orect! Voi v-ați întrebat vreodată ce pensie alimentară plăteam eu lună de lună? Foarte mult, nu două-trei milioane, de ordinul zecilor de milioane. Nu contează, asta mai puțin contează. La 18 ani, dacă tu nu-mi demonstrezi că vrei să faci ceva, că ești la o facultate, că înveți, că vrei să faci ceva, nu mai e treaba mea. Matilda, Vladimir, dacă văd că la 18 ani nu au nicio înclinație către nimic, eu sunt tâmpit la cap să-i țin mai departe pe cârca mea?! Da, am o datorie până devine major, după ce ai devenit major, du-te și muncește, că n-o să faci tu 70 de copii, și tatăl tău și mama ta o să vină să-și dea și să-i crească.

(...) Cred că ne-am dus prea departe cu subiectul ăsta, pentru mine este neinteresant, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar să nu uiți un singur lucru: Dumnezeu își dă ceea ce meriți.”, a mai spus Zmărăndescu.

În același timp, Cătălin Zmărăndescu a mai explicat că îi dorește tot binele fiului său, cu precizarea că, dacă ar fi vrut să îi facă rău până acum, în urma tuturor lucrurilor care s-au întâmplat până acum între ei, i-ar fi fost ușor, însă nu a dorit asta.

„Pentru mine, îmi asum ceea ce spun, nu mai există. Nu-i doresc răul niciodată, numai binele, dar pentru mine nu mai există și nu mai există din prisma faptului că el și-a ales lucrul ăsta, el a luat drumul ăsta. Ai 18 ani, ai 19 ani, că la 19 ani s-a întâmplat asta, e problema ta! Eu am fost lângă tine, tu ai ales să arunci cu noroi în mine, nu eu. Dacă îi voiam răul, îl desființam de mult timp”, i-a mai mărturisit Cătălin Zmărăndescu lui Adiță.