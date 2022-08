Câte kilograme a slăbit Cristina Cioran la un an de când a devenit mamă. Vedeta încă este nemulțumită de felul în care arată: „Nu am avut prea multă grijă de mine”

In articol:

În luna iulie a anului trecut, la 44 de ani, viața Cristinei Cioran s-a schimbat radical și pentru totdeauna. Atunci, vedeta și iubitul ei au devenit pentru prima dată părinți, blonda aducând pe lume o fetiță.

Deși începutul a fost unul anevoios, micuța fiind internată mult timp după naștere, imediat ce lucrurile s-au așezat, Cristina Cioran și-a luat rolul de mamă în serios.

Însă, nu a uitat nici să fie femeie, acordând astfel o mare importanță felului în care arată.

Cristina Cioran, continuă să slăbească după naștere

Astfel că acum, la un an de la naștere Emei, Cristina Cioran se laudă cu silueta sa. Pe conturile sale de socializare, Cristina Cioran le-a mărturisit celor care fac parte din comunitatea ei online cât a slăbit, dar și cum a reușit acest lucru.

Vedeta spune că dieta pe care a ales să o urmeze, sub supravegherea unui medic specialist, a ajutat-o să scape de 7 kilograme. Însă ea vrea mai mult, astfel că regimul continuă până când va mai pierde cel puțin trei kilograme.

„Am dat jos 7 kg și sunt fericită! Mai am 3 kg de dat jos, nu mă las!”, a scris Cristina Cioran pe pagina sa de Facebook.

Pentru asta, recunoscând că un program alimentar stric, pe care să-l aibă zilnic, nu este chiar punctul ei forte, Cristina Cioran a ales să urmeze aceeași dietă despre care vorbește și Mirela Vaida.

Așa, spune ea, mesele îi sunt servite la plic, calde sau reci, chiar și dulci, fără a avea vreun deficit caloric. Și mai mult decât atât, pe zi, Cristina mănâncă de șase ori.

”Hai să vă spun cum am reușit. Doamna doctor mi-a povestit despre aceasta dieta și cum vă spuneam ca nu am avut prea multă grijă de mine în ultimul timp, s-a legat perfect! De ce am ales să merg pe aceasta dietă? Pentru că sunt puturoasă și nedisciplinată! Pentru că sunt mesele pregătite. Pentru că nu trebuie să cântăresc, scad, adun. Șunt leneșă și nu sunt sigura pe mine cu o halcă de carne în față. Da! Ai mesele la plic! Cât de bine! Scoți shakerul, pui apă, amesteci și bei! Ai și mese calde pe care ori le încălzești la microunde ori pe foc. Ai de ales din o grămada de sortimente de supe și băuturi dulci. Te ajută să nu îți fie foame. Te ajută să arzi kilogramele. Ai 6 mese pe zi și 800 de kcal în total pentru o zi. Crede-mă, te saturi”, a mai dezvăluit vedeta.