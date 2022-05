Surpriză de proporții pentru Cristina Cioran. S-a lăsat cu cerere în căsătorie la botezul fiicei sale: "Am avut emoții, am plâns"

In articol:

Cristina Cioran și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, și-au creștinat fetița în weekend. Cei doi au ales ca slujba să fie oficiată de un preot care le este prieten apropiat și pe care actrița l-a cunoscut în urmă cu mai mulți ani.

Invitații nu au avut parte de emoții numai în timpul botezului, ci și la petrecerea organizată în cinstea micuței Ema. Cristina Cioran a mărturisit că în cadrul evenimentului a avut loc și o cerere în căsătorie.

Cristina Cioran: "Am plâns toată slujba"

Cristina Cioran a trăit clipe emoționante în weekend, când și-a creștinat fetița. Actrița a povestit că nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a plâns pe tot parcursul slujbei. În ceea ce o privește pe micuța Ema, însă, aceasta a fost destul de liniștită: "Eu am avut emoții, am plâns toată slujba, copilul meu era botezat. Am fost la preotul Vasile Ioană, prietenul meu foarte bun pe care l-am cunoscut la TV, la biserica de la Arhitectură. A ținut o slujbă foarte frumoasă, mi-am dorit mult să ajung la el. Nu a plâns (n.r. Ema) nici atunci când a băgat-o în cristelniță.", a declarat Cristina Cioran, pentru impact.ro.

Imagine de la botezul Emei, fiica Cristinei Cioran și a lui Alexandru Dobrescu [Sursa foto: Instagram]

"Am avut și o cerere în căsătorie în timpul petrecerii"

Botezul micuței Ema nu a fost singurul motiv de sărbătoare pentru invitații Cristinei Cioran și ai lui Alexandru Dobrescu, căci s-a lăsat și cu o cerere în căsătorie. Actrița a mărturisit că nașii fetiței sale s-au logodit în acea seară, la petrecere: "Petrecerea a fost la un local din Floreasca. Inițial am zis că facem ceva mai restrâns, dar avem prieteni mulți. Au fost în jur de 80 de persoane. Fetița a stat până seara târziu. Apoi a luat-o mama.

Am rămas noi să ne distrăm, am avut un DJ extraordinar, s-a dansat toată noaptea, a fost o petrecere reușită. Am avut și o cerere în căsătorie în timpul petrecerii, nașul de botez, Andrei, și-a cerut în căsătorie iubita, pe Andra. Am prins și ploaie, dar a fost superb.", a adăugat Cristina Cioran, pentru sursa amintită.

Cristina Cioran și iubitul ei, alături de nașii Emei [Sursa foto: Instagram]