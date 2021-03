Câți bani a câștigat Alexandra Stan până acum din muzică? Pentru 30 de minute, 30.000 de euro! Dezvăluiri exclusive la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

In articol:

Despre Alexandra Stan se știe că e una dintre cele mai bine plătite artiste de la noi, iar sumele vehiculate în presă pentru concertele sale din străinătate au fost imense. Presa a scris în 2013 că Alexandra Stan ar fi câștigat 1,5 milioane de euro în doar 4 ani.

Onorariul ei la vremea respectivă era de 6.000 de euro pentru un concert în țară și de 20.000 de euro în străinătate.

Tot în 2013, s-a spus că Alexandra ar fi încasat 40.000 de dolari pentru un recital de 45 de minute într-un club din SUA. Anul trecut s-a scris că Alexandra Stan ar fi a doua cea mai bine plătită artistă de la noi, după Inna, onorariul ei era estimat la 15.000 de euro pentru un eveniment.

Alexandra Stan a dezvaluit cati bani castiga

Invitată la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, artista a răspuns la întrebarea: ”Care este adevărata valoare a Alexandrei Stan”

Alexandra Stan, despre sumele câștigate ”Mi se furau mulți bani în perioada aceea”

”În America a fost un turneu de 12 concerte, în 10 state. Adevărata valoare a fiecărui concert era de 40.000 de dolari, dar eu știam că e 7.000

de dolari, pentru că pe mine mă mințeau și mi se furau foarte mulți bani în perioada aceea. În România, onorariul era mai mare, vreo 10.000 de euro. Adevărata mea valoare? Am reușit să mă mențin așa între 8.000 și 12.000 – 15.000 de euro. La evenimentele private se plătește mai bine. De exemplu, pentru un recital de jumătate de oră în India, am luat 30.000 sau 25.000, depinde.

Nu am fost niciodată cea mai bine plătită artistă din România, dar cred că cel mai greu este să te menții. Ce e cu adevărat important este că deși eu nu am știut niciodată realitatea primilor ani, eu nu am știut niciodată cât luam atunci, doar bănuiesc acum, am reușit să mă mențin pe o medie în ultimii 10 ani, ceea ce e foarte important”, a declarat Alexandra Stan în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, făcând referire și la perioada în care fostul ei impresar îi dădea doar o parte din onorariul câștigat de ea la concerte.

De altfel, colaborarea dintre ei s-a încheiat cu un scandal imens, Alexandra Stan fiind bătută crunt de Marcel Prodan. (CITIȚI și Amănunte despre trauma trăită de Alexandra Stan)