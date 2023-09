Caţi bani a investit Dorian Popa în panourile fotovoltaice ale lui Călin Donca

In articol:

Dorian Popa, investitor în afacerea lui Călin Donca. Câți bani a pus la bătaie vedeta, dar și cum a reacționat când a aflat că milionarul a fost arestat?

Câți bani a investit Dorian Popa în panourile fotovoltaice ale lui Călin Donca

Printre persoanele care au investit în afacerea cu panouri fotovoltaice ale lui Călin Donca se numără și celebrul cântăreț, Dorian Popa. Vedeta a investit suma impresionantă de 24.000 de euro, însă, după cum declară, alte persoane au pus la bătaie sume cu mult mai mari.

„Mi s-a propus să investesc în ceea ce se dorea a fi un parc cu panouri fotovoltaice, lucru care nu apare în niciuna dintre acuzațiile ce se vehiculează în presă (…) nu vizează acele parcuri fotovoltaice unde unii oameni, și eu, adică noi mai mulți investitori, am băgat și noi un bănuț pe care l-am muncit.

Nu m-am aruncat să investesc o sumă mare. Am investit 24.000 euro, dar vă pot spune că sunt oameni care au investit sume sănătoase”, a declarat Dorian Popa pentru Antena 3 CNN.

Dorian Popa a recunoscut că a avut încredere în afacerist, mai ales din prisma faptului că este pe piață de 8 ani și a auzit doar laude din partea apropiaților.

De asemenea, Călin Donca este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde se postează în imaginea unui afacerist de succes, cu o viață minunată, lucru ce i-a influențat decizia finală.

„S-a creat un context pentru care vă datorez părerea mea, nu explicații, pentru că e doar o părere legat de domnul Călin Donca. Consider că l-am considerat și prieten pentru că atât de frumos s-a purtat cu mine și atât de frumos mi-a vorbit încât pot să consider că l-am avut drept prieten.

Acum, voi cei care sunteți mai maturi, din publicul ăsta de “copii” pe care îl am eu, înțelegeți voi dinozaurii, că în viață, de multe ori, cine îți e prieten e posibil să nu îți fie neapărat prieten și din păcate ești surprins și dezamăgit de oameni de la care nici nu te aștepți. Conform facturilor pe care le vedeți acum pe ecran, mi-am achitat panourile voltaice de pe casa mea la domnul Călin Donca și a lui firmă, în urma recomandărilor unor apropiați. Nu o să vorbim nici de apropiați pentru că suntem aici să aruncăm în pietre cu nimeni.

Dar văzând că este în domeniul energiei de peste opt ani de zile, fraților – bă, peste opt ani de zile – în care ce crezi, justiția nu a găsit nimic. Bun, văzând că este de peste opt ani în domeniul energiei, este drept, lăsându-mă și eu un pic indus în eroare de faptul că am văzut pe platformele sociale o viață a unui om ce părea un afacerist de succes, am zis ok, vreau să eu panouri de la Călin Donca.

Vedeți facturile care confirmă faptul că el a primit bani de la mine pentru acele panouri fotovoltaice de pe casa mea. După cum vedeți sunt două tranșe (…) Pentru că în domeniul construcțiilor, după cum a învățat, se achită o parte în avans, adică jumătate și jumătate la sfârșitul lucrărilor”, a mai spus Dorian Popa, în ultimul vlog postat pe contul său de YouTube.

Citește și: Câte persoane ar fi înşelat Călin Donca. Afaceristul a fost închis pentru 30 de zile

Caţi bani a investit Dorian Popa în panourile fotovoltaice ale lui Călin Donca [Sursa foto: Facebook]

Cum a reacționat Dorian Popa la vestea arestării lui Călin Donca

Călin Donca a devenit cunoscut în mediul de afaceri și online pentru sfaturile sale în domeniul afacerilor, în special în ceea ce privește criptomonedele.

El a creat propria criptomonedă și a promovat-o, atrăgând investitori cu promisiuni false că își vor crește investițiile.

Inițial, Donca a fost reținut pentru 24 de ore de către poliție, dar ulterior magistrații au prelungit mandatul său de arestare cu 30 de zile. Este acuzat că face parte dintr-un grup infracțional organizat și este investigat pentru evaziune fiscală, înșelăciuni și delapidare.

Printre cei păcăliți de afacerist se numără și Dorian Popa, care a investit bani în proiectele lui Donca și se teme acum pentru investițiile sale, mai ales că nimeni din anturajul afaceristului nu mai răspunde la telefon.

„Sunt şocat, sunt consternat şi, în acelaşi timp, debusolat pentru că nu ştiu ce se întâmplă, nu ştiu ce urmează cu investiţiile noastre. Este posibil să fi fost părtaş la o escrocherie! Din păcate, din partea lui Călin Donca nu dăm de nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, este un fel de ceaţă totală”, a fost reacția lui Dorian Popa, la vestea arestării milionarului.

Surse: a1.ro, stiripesurse.ro