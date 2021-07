Câți bani a pierdut în pandemie Marcel Pavel, artistul acuzat că și-a înscenat că are COVID-19! Artistul chiar nu a mințit: afacerea lui e la pământ! EXCLUSIV

Marcel Pavel, fericit că a putut merge la mare 13:02, iul 25, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Marcel Pavel este unul dintre artiștii taxați dur pentru simplul fapt că s-a îmbolnăvit de COVID-19. El a primit multe mesaje dure, în care era întrebat câți bani a luat de la guvernanți pentru ”a băga spaima în populație”. Cu câteva săptămâni înainte, Pavel anunța că nu mai rezistă financiar pentru că spectacolele au fost oprite. ”Trăiesc din micile rezerve pe care le mai am, că am avut inspirația aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă. Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România suntem terminați”, spunea Marcel Pavel, anul trecut.

Pierderi mari pe firmă pentru Marcel Pavel, în conturi încă stă bine

Cu puțin timp în urmă, Ministerul Finanțelor a făcut public bilanțul pentru anul 2020 a firmei pe care Marcel Pavel o deține. Master Art Vision SRL a avut, anul trecut, cea mai mare pierdere de la înființare, adică din 2004 și până azi. Conform documentelor, Marcel Pavel a avut o cifră de afaceri de 96.770

lei (de 3 ori mai mică decât în anul precedent) și o pierdere de 297.773 lei! Societatea a avut un singur angajat și mai are în conturi 263.997 lei, are datorii de 71.431 lei și creanțe (bani de recuperat) de 23.484 lei.

Citeste si: Cât a câștigat de fapt anul trecut Marcel Pavel din concerte! Din ce bani trăiește artistul acum

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Tot anul trecut, Marcel Pavel și-a publicat și o declarație de avere, în momentul în care a candidat la un post pentru Parlamenul României din partea ecologiștilor. Toamna trecută, el mai avea în conturile personale peste 200.000 lei, 1.000 de dolari și 20 de euro. Solistul deținea două mașini de lux marca Audi, fabricate în 2016, o casă de 400 mp în București și trei terenuri, cel mai mare fiind de 4,5 hectare, situat în Călărași.

Marcel Pavel nu a fost salariat și toate veniturile lui au fost obținute din activități independente. Mai precis, el a declarat că a realizat 36.400 lei în decursul unui an, din contracte de drepturi de autor la concertele pe care le-a susținut în perioada 2019-2020.

Citeste si: Marcel Pavel, prima apariție televizată după ce s-a vindecat de coronavirus: „Era să mor”

Marcel Pavel nu a mai criticat guvernul după ce s-a vindecat de COVID

Înainte să se îmbolnăvească de COVID-19, Marcel Pavel a avut câteva luări de poziție prin care critica măsurile stricte ale guvernanților în legătură cu activitatea artistică, în timpul pandemiei. Acestea nu au mai fost pomenite de Pavel, după ce s-a vindecat.

Marcel Pavel s-a îmbolnăvit de COVID în iunie 2020

"În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului "Matei Balș" am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune!”, a spus Marcel Pavel în iunie 2020, după ce a fost diagnosticat cu o dublă pneumonie corelată cu COVID-19.