Andreea Marin, detalii de la începutul carierei în televiziune

Andreea Marin a vorbit despre perioada de început în televiziune și despre cât de puțin câștiga pe atunci. "Zâna suprizelor" a declarat faptul că deși la televizor lumea credea altceva, ea nu trăia o viață chiar atât de bună.

Andreea Marin, detalii despre începutul carierei

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei de televiziune din România. De-a lungul timpului, ea a moderat multe emisiuni, însă s-a făcut cunoscută datorită faptului că a devenit "Zâna suprizelor". Deși lumea credea că ea încasează o sumă mare de bani datorită faptului că este moderatoarea emisiunii, se pare că adevărul era altul.

La începutul anilor 2000, vedeta avea un salariu destul de mic și își permitea foarte puține lucruri. Abia când a devenit directorul emisiunii a început să câștige mult mai bine.

"Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget(…) Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale, până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune.", a declarat Andreea Marin

Andreea Marin câștiga foarte puțin la începutul carierei.

În plus, vedeta a mai adăugat faptul că datorită efortului depus a ajuns unde este astăzi. Doar munca și perseverența au ajutat-o pe frumoasa brunetă să-și creeze un nume în această industrie.

"Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc acidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri.", a mai spus vedeta.