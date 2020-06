In articol:

Costin Mărculescu a avut mari probleme în afaceri, în ultimi 15 ani. „Din 1999, până în 2005, agenția mea a avut cam 25.000 de absolvenți. În mod normal trebuia să fiu miliardar. Numai că eu am dat întotdeauna cu zece mâini la cei de lângă mine. Angajații mei erau în jur de 150. Deci am dat ani de zile pâinea la 150 de oameni și la un grup de zeci mari artiști cu care am colaborat. Foarte mulți, din ambele categorii, după ce cineva mi-a distrus agenția, nu mi-au mai dat niciun telefon. Ceea ce nici nu mă miră, de altfel.”, a declarat actorul în 2013.

Citeste si: Motivul mortii lui Costin Marculescu! Astazi se face necropsia

Citeste si: Mesaj zguduitor după moartea lui Costin Mărculescu: „Nu mi-ai spus nimic...”

Citeste si: De ce boală gravă suferea Costin Mărculescu: „Venea des ambulanța”

“Oamenii sunt ok cu tine când au avantaje. Când mi-a fost distrusă agenția, eu mi-am pierdut vila din Pipera, mașinile, banii, bijuteriile, tot. Peste toate astea, am rămas și cu vreo 100.000 de euro datorii. De opt ani de zile, deși am apărut în peste 2.500 de emisiuni la toate televiziunile, mi-am dat seama acum că toată lumea s-a folosit de mine”, a mai mărturisit Costin Mărculescu. (vezi ce se va întâmpla cu câinele lui Costin Mărculescu)

Costin Mărculescu a avut mari probleme în afaceri. A radiat trei firme

În ultimii ani s-a relatat că creditorii deschiseseră un proces după ce trimiseseră mai multe somații la „Compania Artistică Costin Mărculescu SRL”, societate deținută de regretatul actor. Având în vedere că banca nu a primit niciun răspuns din partea companiei, în urma sesizărilor, aceasta i-a intentat un proces lui Mărculescu, prin care putea obține o treime din veniturile încasate în calitate de manager al firmei.

Din cauza problemelor cu banii și a proceselor, Mărculescu a radiat firme prin care își derula activitatea din domeniu. Astfel, în ultimii 10 ani, Mărculescu a renunțat la activitatea firmelor Compania Costin Marculescu SRL, Compania de fotomodele Costin Marculescu'99' SRL și Compania de manechine si fotomodele Costin Marculescu S.R.L.

Costin Mărculescu a avut mari probleme în afaceri. Gaura financiară a fost de 150.000 euro

În 2013, actorul a înființat ultima sa firmă, Compania artistica Costin Marculescu & pos s.r.l., singura pentru care mai există date la Ministerul de Finanțe. Firma a înregistrat doar pierderi în toți anii de activitate 13.692 lei (în 2014), 16.128 lei (în 2015), 20.302 lei (în 2016), 88.339 lei (în 2017), 78.720 lei (în 2018) și 78.720 lei (în 2019).

Astfel, firma a provocat pierderi totale de 295.901 lei, adică de aproximativ 65.000 de euro. La finalul lui 2019, datoriile erau de 408.748 de lei, adică de aproximativ 85.000 de euro. Astfel, gaura financiară produsă de firmă este de aproximativ 150.000 de euro. Costin Mărculescu a fost găsit decedat în cadă, în locuința sa, miercuri seară, cu doar câteva săptămâni înainte să împlinească 51 de ani.