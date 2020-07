In articol:

Câștigurile lui Keo sunt modeste, conform datelor de la Minsitreul de Finanțe. Fostul iubit al Andreei Bălan a înființat, în 2004, firma „Keo Music Agency SRL”, prin care isi deruleaza afacerile din domeniu. ( vezi cum l-a cunoscut Andreea Bălan pe Tiberiu Argint

Citeste si: Prima reactie a lui George Burcea dupa ce s-a aflat ca Andreea Balan are un nou iubit

Citeste si: Andreea Bălan, în stare de șoc! Fiica ei, internată în stare gravă la spital: ”A înghițit ceva și a leșinat”

Citeste si: Andreea Bălan, supărată după ce s-a aflat de Tiberiu Argint: „Se teme de ceea ce va urma”

In 2015, societatea comerciala a avut o pierdere de 14.930 de lei, dupa ce, in 2014, inregistrase un profit minim, de 7.216 lei. Rezultatele au fost asemanatoare si in ceilalti ani, astfel ca, intre 2009 si 2015, Keo a avut un castig net de 112.000 lei, adica aproximativ 25.000 de euro.

Câți bani câștigă, cu adevărat, Keo. În 2018, profitul a fost de aproape 60.000 de lei

Anii 2016 și 2017 au fost ambii cu pierderi, deficitul total fiind de aproximativ 85.000 de lei. În 2018, „Keo Music Agency SRL” a bifat revirimentul, înregistrând un profit net de 58.351 de lei. Din păcate, anul 2019 nu a confirmat rzultatele din 2018, înregistrându-se o pierdere de 12.478 de lei.

WOWbiz.ro a dezvăluit că Keo a gandit si la alte oportunitati de afaceri. Impreuna cu niste amici din Elvetia, tara in care a copilarit si unde locuiesc in continuare parintii sai, Keo s-a asociat in doua firme care au ca obiect de activitate „cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii”, insa acestea au avut pierderi minore, de cateva mii de lei.

Câți bani câștigă, cu adevărat, Keo. Și-a lichidat firma din Elveția

Keo a plecat in Elvetia, la Geneva, in 1985, cand era un copil, alaturi de parintii sai. La 17 ani, in 2002, Keo avea deja trupa sa, "The Park”, cu care a sustinut un concert la Montreaux, in deschiderea celebrului David Bowie. Tot in 2002, Keo si colegii sai de trupa au devenit asociati intr-o firma, capitalul acesteia fiind de 21.000 de franci elvetiei, Keo contribuind cu 8.000 de franci (aproximativ 7.500 de euro), conform datelor de la Registrul Comertului din Elvetia.

In 2005, insa, Keo a decis sa isi relanseze cariera muzicala in Romania, devenind cunoscut, in special, datorita colaborarii cu Andreea Balan, care i-a devenit si iubita. In 2011, Keo si asociatii sai din Elvetia au decis sa dizolve firma pe care o infiintasera cu 9 ani in urma, pentru ca fiecare era implicat in alte proiecte muzicale.