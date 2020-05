In articol:

După despărțirea de George Burcea, la doar șase luni de la nuntă, Andreea Bălan se află acum din nou în centrul unui scandal de proporții.

Andreea Bălan a început să-i aprecieze fotografiile fostului său iubit, Keo, de care s-a despărțit după o relație de șapte ani, din cauza faptul că artistul a înșelat-o ani la rând cu o altă blondă focoasă, Misty, cu care în prezent are și o fetiță.

Recent, Andreea Bălan și Misty s-au atacat în mediul online, prin intermediul unor postări mai acide.

“Vreau să dezmint faptul că sunt interesată să mă împac cu fostul meu iubit. Nu mă interesează nimeni din trecutul meu, nu mă reîntorc unde am mai fost. Nu am sentimente pentru niciun fost partener, dar asta nu înseamnă că nu pot aprecia o reprezentație muzicală. Iar persoanelor care vor să își facă reclamă pe spatele meu, le sfătuiesc să tacă și să rămână în anonimat, că un like nu a omorât pe nimeni. Să nu mai fie geloase și să își vadă de viețile lor. Să stea liniștite acolo, pentru că nu vreau să mă împac cu nimeni”.

George Burcea a aflat și el despre noul scandal în care este implicată mama fiicelor sale. Însă, actorul nu este deloc interesat de acțiunile Andreei Bălan. Actorul nu a dorit să comenteze cele întâmplate, însă, într-o discuție cu apropiații a vorbit despre acest scandal.

George Burcea nu este gelos, ba chiar o critică pe Andreea Bălan

“George este cât se poate de împăcat cu decizia lui și chiar își dorește ca Andreea să își refacă viața alături de un alt bărbat, în speranța că așa se va liniști. Se aștepta ca ea să înceapă să reia legătura cu foștii iubiți sau să apară personaje noi în peisaj. Adică se aștepta să facă ceva prin care să încerce să îi stârnească gelozia, însă nu este cazul. Din contră, chiar i se pare deplasat faptul că Andreea a băgat ceartă între Keo și Misty”, au declarat pentru playtech.ro surse din anturajul acestuia.